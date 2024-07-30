В челябинском районе изменят генплан из-за арендованной фирмой депутата земли

Власти Сосновского района под Челябинском изменят категорию земли, арендованной компанией «Строительные инвестиции» депутата заксобрания региона Владимира Бекишева. Такой вывод можно сделать из ответа пресс-службы районной администрации, направленного в адрес URA.RU.
«Определены действия в отношении [арендованных компанией] земельных участков. Основным является внесение изменений в генеральный план Краснопольского сельского поселения», — заявили URA.RU в администрации района.
Власти указали, что земля была взята в аренду без проведения торгов, но в соответствии с законодательством. В дальнейшем участок был разделен на четыре. Целями были ведение сельскохозяйственной деятельности и эксплуатация пруда. Теперь арендатор намеревается провести на данной площади блочную застройку.
«Мы хотели организовать рыбалку, но пруд бы тогда сначала пришлось чистить. Туда сбрасываются стоки очистных сооружений. Трогать водоем мы не собираемся. Строительство планируем вести рядом», — прокомментировал URA.RU Бекишев.
Собеседник уточнил, что никаких действий в отношении участков не предпринимается, поскольку по градостроительному плану на них следует строить дома, а по договору аренды — копать пруд. Компания готовит подачу жалобы в суд, чтобы доказать бездействие властей.
В 2023 году администрация Сосновского района отклонила заявку «Строительных инвестиций» на строительство элитного жилого поселка. Предоставленные в 2016 году земельные участки компания пыталась перевести под малоэтажное жилое строительство. Власти указали на несоответствие инициативы земельному законодательству и на необходимость проведения для таких изменений аукциона. В августе того же года фирма Бекишева обратилась в суд, требуя признать бездействие властей незаконным, однако арбитраж в июле 2024 года поддержал позицию администрации.
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