В Японии просят Россию разрешить рыболовство на спорных островах

Японский независимый член Палаты советников Мунео Судзуки, находящийся в России с визитом, обратился к властям страны с просьбой позволить японским рыболовецким судам возобновить деятельность вокруг спорных территорий. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansi.
«Я действую в национальных интересах Японии. Я считаю, что развитие отношений между Японией и Россией способствует стабильности Восточной Азии и мира», — заявил Судзуки после встречи с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым. Он также выразил надежду на возобновление сбора водорослей у группы островов Хабомаи.
Ранее сообщалось, что японский депутат Судзуки отправился в Россию. В РФ Судзуки планирует встретиться с представителями Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства, передает 360.ru.
В 1956 году Советский Союз и Япония заключили Совместную декларацию, Москва выразила готовность обсудить передачу Токио островов Хабомаи и Шикотан. Тем не менее вопросы относительно статуса Кунашира и Итурупа оставались вне обсуждения. Позиция России заключается в том, что острова вошли в ее состав после Второй мировой войны, и их суверенитет не подлежит сомнению.
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