Подполье сообщило о мощном ударе по пункту дислокации ВСУ и по топливному складу

В Миргороде Полтавской области ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ, а также по топливному складу «Полтаватопливо». В результате этого произошел сильный взрыв, сообщили в подполье.
«Удар нанесен в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу „Полтаватопливо“», — заявили в подполье, информацию передает ТАСС. Отмечается, что в результате атаки произошел сильный взвыв.
Ранее армия России нанесла удар по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области, пишет RT. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru.
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