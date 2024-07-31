Подполье сообщило о мощном ударе по пункту дислокации ВСУ и по топливному складу

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Российская армия ударила по украинскому топливному складу "Полтаватопливо", передает подполье
Российская армия ударила по украинскому топливному складу "Полтаватопливо", передает подполье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Миргороде Полтавской области ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ, а также по топливному складу «Полтаватопливо». В результате этого произошел сильный взрыв, сообщили в подполье. 

«Удар нанесен в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу „Полтаватопливо“», — заявили в подполье, информацию передает ТАСС. Отмечается, что в результате атаки произошел сильный взвыв. 

Ранее армия России нанесла удар по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области, пишет RT. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru. 

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В Миргороде Полтавской области ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ, а также по топливному складу «Полтаватопливо». В результате этого произошел сильный взрыв, сообщили в подполье.  «Удар нанесен в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу „Полтаватопливо“», — заявили в подполье, информацию передает ТАСС. Отмечается, что в результате атаки произошел сильный взвыв.  Ранее армия России нанесла удар по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области, пишет RT. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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