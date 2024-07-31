В Свердловской области резко вырос спрос на съемное жилье

Жители Свердловской области стали снимать жилье на 29,4% чаще. Данные о спросе и предложении на рынке съема жилья URA.RU предоставили в сервисе «Яндекс Аренда».
«Среди жителей Свердловской области наблюдается высокая активность на рынке долгосрочной аренды. С 2023 года спрос вырос на 29,4%», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. Сервис помогает найти квартиру и сдать ее.
Дороже всего в Екатеринбурге стоит снять трехкомнатную квартиру — 64,7 тысячи рублей, двухкомнатную — 36,5 тысячи рублей. За студию квартиросъемщика нужно будет отдать 24,8 тысячи рублей, а за однокомнатную квартиру — 28 тысяч рублей. В основном на рынке съемного жилья представлены двухкомнатные и однокомнатные квартиры (36% и 35% соответственно). Студии занимают 15% от предложения, а трехкомнатные квартиры — 13%.
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