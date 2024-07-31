В Челябинске 31 июля затопило микрорайон Academ Riverside. Как сообщили URA.RU читатели, проезд затруднен по Университетской Набережной.
«Даже внедорожники с трудом пробираются по Университетской Набережной. Воды по самые колеса. Больше всего трудностей при проезде вызывает пересечение с улицей Чичерина», — рассказали URA.RU читатели.
В других районах города наблюдается похожая ситуация. В низинах стоят лужи, по дорогам разбросаны ветки деревьев.
Город резко накрыло дождем. Циклон принес с запада области ливни и ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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