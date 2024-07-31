Происшествия В Челябинске затопило микрорайон Academ Riverside. Видео 31 июля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 + Дороги в микрорайоне Academ Riverside ушли под воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинске 31 июля затопило микрорайон Academ Riverside. Как сообщили URA.RU читатели, проезд затруднен по Университетской Набережной. «Даже внедорожники с трудом пробираются по Университетской Набережной. Воды по самые колеса. Больше всего трудностей при проезде вызывает пересечение с улицей Чичерина», — рассказали URA.RU читатели. Новость по теме Ураган затопил челябинские дороги и вырвал деревья. Фото, видео В других районах города наблюдается похожая ситуация. В низинах стоят лужи, по дорогам разбросаны ветки деревьев. Город резко накрыло дождем. Циклон принес с запада области ливни и ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 31 июля затопило микрорайон Academ Riverside. Как сообщили URA.RU читатели, проезд затруднен по Университетской Набережной. «Даже внедорожники с трудом пробираются по Университетской Набережной. Воды по самые колеса. Больше всего трудностей при проезде вызывает пересечение с улицей Чичерина», — рассказали URA.RU читатели. В других районах города наблюдается похожая ситуация. В низинах стоят лужи, по дорогам разбросаны ветки деревьев. Город резко накрыло дождем. Циклон принес с запада области ливни и ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям