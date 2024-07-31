В Челябинске затопило микрорайон Academ Riverside. Видео

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Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа. Челябинск, подъемный кран, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, академ риверсайд, новостройка, высотный кран
Дороги в микрорайоне Academ Riverside ушли под воду Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске 31 июля затопило микрорайон Academ Riverside. Как сообщили URA.RU читатели, проезд затруднен по Университетской Набережной.

«Даже внедорожники с трудом пробираются по Университетской Набережной. Воды по самые колеса. Больше всего трудностей при проезде вызывает пересечение с улицей Чичерина», — рассказали URA.RU читатели.

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В других районах города наблюдается похожая ситуация. В низинах стоят лужи, по дорогам разбросаны ветки деревьев.

Город резко накрыло дождем. Циклон принес с запада области ливни и ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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В Челябинске 31 июля затопило микрорайон Academ Riverside. Как сообщили URA.RU читатели, проезд затруднен по Университетской Набережной. «Даже внедорожники с трудом пробираются по Университетской Набережной. Воды по самые колеса. Больше всего трудностей при проезде вызывает пересечение с улицей Чичерина», — рассказали URA.RU читатели. В других районах города наблюдается похожая ситуация. В низинах стоят лужи, по дорогам разбросаны ветки деревьев. Город резко накрыло дождем. Циклон принес с запада области ливни и ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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