Директора пермского спорткомплекса оштрафовали за немытые коньки

В Красновишерском районе (Пермский край) директора спорткомплекса оштрафовали после прокурорской проверки. Он не организовал дезинфекцию коньков, которыми пользовались дети во время тренировок. Об этом сообщили представители краевой прокуратуры.
«В здании крытой ледовой площадки в Красновишерском районе не было организовано проведение дезинфекции обуви (коньков). Также в спорткомплексе не соблюдаются требования по свободному доступу детей к питьевой воде на объекте. Директор получил штраф за нарушения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
Проверка показала, что в здании бассейна облупилась краска на потолке и местами отпала плитка. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.
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В Красновишерском районе (Пермский край) директора спорткомплекса оштрафовали после прокурорской проверки. Он не организовал дезинфекцию коньков, которыми пользовались дети во время тренировок. Об этом сообщили представители краевой прокуратуры. «В здании крытой ледовой площадки в Красновишерском районе не было организовано проведение дезинфекции обуви (коньков). Также в спорткомплексе не соблюдаются требования по свободному доступу детей к питьевой воде на объекте. Директор получил штраф за нарушения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Проверка показала, что в здании бассейна облупилась краска на потолке и местами отпала плитка. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.