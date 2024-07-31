На Челябинск надвигается сильный ливень и ураган

Непогода обрушится на городк к 11:00
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
На Челябинск 1 августа к 11 утра обрушится сильный ливень с ураганом. Такое предупреждение дали синоптики сайта «Яндекс Погода».
«Сильный ливень и ураган накроет Челябинск в 11:00», — указано в прогнозе погоды метеорологов. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях с грозами и градом к 1 августа.
По данным анимированного сайта погоды «Вентускай», гроза идет на Челябинск с юго-запада региона. Сейчас грозовые тучи находятся возле Магнитогорска. Циклон уйдет на север региона.
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