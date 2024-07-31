31 июля 2024

На Челябинск надвигается сильный ливень и ураган

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, ливневая канализация, ураган, ручей, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Непогода обрушится на городк к 11:00 Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На Челябинск 1 августа к 11 утра обрушится сильный ливень с ураганом. Такое предупреждение дали синоптики сайта «Яндекс Погода».

«Сильный ливень и ураган накроет Челябинск в 11:00», — указано в прогнозе погоды метеорологов. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях с грозами и градом к 1 августа.

По данным анимированного сайта погоды «Вентускай», гроза идет на Челябинск с юго-запада региона. Сейчас грозовые тучи находятся возле Магнитогорска. Циклон уйдет на север региона.

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На Челябинск 1 августа к 11 утра обрушится сильный ливень с ураганом. Такое предупреждение дали синоптики сайта «Яндекс Погода». «Сильный ливень и ураган накроет Челябинск в 11:00», — указано в прогнозе погоды метеорологов. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях с грозами и градом к 1 августа. По данным анимированного сайта погоды «Вентускай», гроза идет на Челябинск с юго-запада региона. Сейчас грозовые тучи находятся возле Магнитогорска. Циклон уйдет на север региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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