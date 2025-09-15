В трех районах Челябинска изменится цвет воды из крана

В домах Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска может измениться цвет водопроводной воды из-за использования органического красителя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Челябинска.
«В трех районах Челябинска может измениться цвет водопроводной воды. Уранин будет добавлен в сети Советского, Центрального и Ленинского районов», — сообщила пресс-служба администрации города в telegram-канале.
Второй этап проверки теплосетей с использованием красителя начинается завтра. Краситель безопасен для людей и животных. Яркий цвет воды помогает теплоэнергетикам легко обнаружить и устранить неисправности. При появлении в кранах зеленой воды, нужно сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск». При обнаружении на улице, передайте информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону: 246-40-00.
