Кухарук собирает строителей со всего ХМАО на важный разговор

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет масштабное мероприятие для тысячи строителей округа в честь Дня строителя. Стройкомплекс Югры в telegram-канале сообщил, что встреча пройдет в Ханты-Мансийске 8 августа.
«8 августа Ханты-Мансийск станет площадкой, где ведущие представители стройкомплекса встретятся, чтобы обсудить ключевые вопросы развития отрасли. В мероприятии примут участие врио губернатора Югры и заместитель губернатора Азат Ислаев, представители муниципалитетов, застройщиков и федерального центра», — указано в публикации Стройкомплекса Югры.
Участники встречи подведут итоги работы строительной сферы округа за два года. Лучшие специалисты строительной отрасли получат заслуженные награды.
Ранее URA.RU писало, что во время своих рабочих поездок по городам Югры Кухарук анонсировал предстоящие изменения на строительном рынке региона. Он отметил, что проекты КРТ (комплексное развитие территорий) станут приоритетными.
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