31 июля 2024

Сотни метеоров пролетят в небе на Пермским краем

Пик метеорного потока Персеиды пермяки увидят 12—13 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Смотреть за звездопадом лучше вне города Фото:

В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп».

«12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп». «12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...