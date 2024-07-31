Сотни метеоров пролетят в небе на Пермским краем

Пик метеорного потока Персеиды пермяки увидят 12—13 августа

01 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Смотреть за звездопадом лучше вне города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп». «12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп». «12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым.