Сотни метеоров пролетят в небе на Пермским краем

В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп».
«12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым.
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В небе над Пермским краем любители астрономии готовятся наблюдать мощный звездопад. Пик метеорного потока Персеиды придется на 12—13 августа. При ясном небе можно будет увидеть до сотни метеоров в час, говорят в астрономическом клубе «Телескоп». «12-13 августа — пик метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Метеоры образуются за счет сгорания ледяных частиц кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Как ранее рассказывало URA.RU, чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета — темное небо обеспечивает лучшие условия для наблюдения. По данным погодных онлайн-сервисов, 12 августа в Перми будет облачно с прояснениями, а 13 числа небо обещает быть чистым.