Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв. Вместе с ним на месте происшествия работают замгубернатора Сергей Швиндт, областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, главный федеральный инспектор Михаил Богинский и шеф свердловской полиции Александр Мешков, передает корреспондент URA.RU.
Куйвашев поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области — оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, ранее сообщал департамент информполитики региона. Также губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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