Куйвашев приехал к разрушенному взрывом дому в Нижнем Тагиле. Фото

Губернатор Куйвашев приехал к разрушенному взрывом дому в Нижнем Тагиле
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, куйвашев евгений
Губернатор проведет на месте происшествия заседание комиссии по ликвидации ЧС Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв. Вместе с ним на месте происшествия работают замгубернатора Сергей Швиндт, областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, главный федеральный инспектор Михаил Богинский и шеф свердловской полиции Александр Мешков, передает корреспондент URA.RU.

Куйвашев поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области — оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, ранее сообщал департамент информполитики региона. Также губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв. Вместе с ним на месте происшествия работают замгубернатора Сергей Швиндт, областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, главный федеральный инспектор Михаил Богинский и шеф свердловской полиции Александр Мешков, передает корреспондент URA.RU. Куйвашев поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области — оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, ранее сообщал департамент информполитики региона. Также губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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