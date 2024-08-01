В Нижнем Тагиле после ЧП с домом объявили минуту тишины

В Нижнем Тагиле после ЧП с обрушившимся домом объявили минуту тишины. Это организовано для того, чтобы спасатели смогли услышать крики помощи пострадавших, которые находятся под завалами, передает корреспондент URA.RU.
«Спасатели МЧС ищут пропавших людей, которые все еще находятся под завалами после обрушения дома в Дзержинском районе в городе Нижний Тагил. Чтобы услышать крики пострадавших, объявили минуту тишины», — сообщает корреспондент с места событий.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительной информации, число пострадавших — не меньше десяти человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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