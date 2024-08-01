С бывшего совхоза семьи челябинского экс-замгубернатора взыскали неустойку

01 августа 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Неоплаченная вовремя техника стала причиной начисления неустойки «Береговому» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший совхоз «Береговой» семьи экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова обязали заплатить неустойку за неоплаченный сублизинг сельхозтехники. Как следует из судебного решения, 7,9 млн рублей взыскано по требованию агрохолдинга «Равис». «Исковые требования ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» удовлетворить. Взыскать с ООО «Совхоз «Береговой» неустойку в сумме 7,9 млн рублей», — отмечено в решении Арбитражного суда региона (имеется в распоряжении URA.RU). Долг возник по восьми договорам, подписанным в период с октября 2015 по октябрь 2019 годов. В соответствии с документами, «Береговой» получил в сублизинг культиватор, опрыскиватель, сеялки, смесители-кормораздатчики и трактор. По каждой единице техники были составлены графики платежей. Однако плата не вносилась, и летом 2022 года в договоры были внесены изменения. Допсоглашениями предусмотрели санкции за срыв графиков. В судебном решении отмечается, что по всему оборудованию оплата прошла в августе—сентябре 2022 года. Это стало причиной для начисления неустойки. Суд отклонил доводы ответчиков о том, что договоренности носили мнимый характер, а акты и счета были выставлены значительно позже. По мнению арбитража, даты оплаты были известны: совхозу ничто не мешало исполнять обязательства вовремя. Также был отвергнут еще один довод ответчика. Юристы «Берегового» указывали на связь двух фирм: «Рависом» до июля 2022 года руководил его мажоритарный владелец Косилов-старший, а совхоз представлял его сын Иван. При этом руководство агрохолдинга имело доступ к банковскому счету «Берегового». В судебном решении отмечено, что истец и ответчик представляют собой юрлица, наделенные полной правосубъектностью. При подписании допсоглашений истец и ответчик действовали добросовестно, выражая свою волю на возникновение гражданско-правовых отношений. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший совхоз «Береговой» семьи экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова обязали заплатить неустойку за неоплаченный сублизинг сельхозтехники. Как следует из судебного решения, 7,9 млн рублей взыскано по требованию агрохолдинга «Равис». «Исковые требования ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» удовлетворить. Взыскать с ООО «Совхоз «Береговой» неустойку в сумме 7,9 млн рублей», — отмечено в решении Арбитражного суда региона (имеется в распоряжении URA.RU). Долг возник по восьми договорам, подписанным в период с октября 2015 по октябрь 2019 годов. В соответствии с документами, «Береговой» получил в сублизинг культиватор, опрыскиватель, сеялки, смесители-кормораздатчики и трактор. По каждой единице техники были составлены графики платежей. Однако плата не вносилась, и летом 2022 года в договоры были внесены изменения. Допсоглашениями предусмотрели санкции за срыв графиков. В судебном решении отмечается, что по всему оборудованию оплата прошла в августе—сентябре 2022 года. Это стало причиной для начисления неустойки. Суд отклонил доводы ответчиков о том, что договоренности носили мнимый характер, а акты и счета были выставлены значительно позже. По мнению арбитража, даты оплаты были известны: совхозу ничто не мешало исполнять обязательства вовремя. Также был отвергнут еще один довод ответчика. Юристы «Берегового» указывали на связь двух фирм: «Рависом» до июля 2022 года руководил его мажоритарный владелец Косилов-старший, а совхоз представлял его сын Иван. При этом руководство агрохолдинга имело доступ к банковскому счету «Берегового». В судебном решении отмечено, что истец и ответчик представляют собой юрлица, наделенные полной правосубъектностью. При подписании допсоглашений истец и ответчик действовали добросовестно, выражая свою волю на возникновение гражданско-правовых отношений. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены.