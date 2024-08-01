Врачи из ХМАО помогли семье из ЛНР дважды стать родителями с помощью ЭКО

В ХМАО семья из ЛНР смогла дважды стать родителями благодаря ЭКО

02 августа 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

В сургутским медикам пара из ЛНР обратилась после начала СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Семья из ЛНР долгие годы не могла стать родителями. После начала СВО пара перебралась в Сургут (ХМАО), где с помощью ЭКО и благодаря специалистам Центра охраны материнства и детства у них родились сын и дочь. Об этой истории в соцсети рассказала главврач медучреждения Лариса Белоцерковцева. «Татьяна и Евгений Чулковы родом с Луганской области. Начались военные действия, семья переехала в Сургут. Супруги оформили гражданство и сразу обратились в Центр охраны материнства и детства. У нас Татьяна и Евгений нашли своего врача. После длительного лечения, многочисленных сложных обследований Чулковы пошли „в протокол“, и первая же попытка стала удачной. 05.02.2020 на свет появился долгожданный первенец. Через год супруги задумались о втором ребенке», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале. В 2023 году у пары родилась дочь также благодаря процедуре ЭКО и слаженной работе медиков. Белоцерковцева отметила, что только за первые шесть месяцев 2024 года специалисты провели 386 циклов ЭКО. «В июле этого года, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на свет появилось 29 малышей», — заключила главврач. В июле текущего года в сургутском Центре охраны материнства и был установлен новый рекорд. За сутки с 12 на 13 июля в медучреждении родилось 39 малышей — 25 мальчиков и 14 девочек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из ЛНР долгие годы не могла стать родителями. После начала СВО пара перебралась в Сургут (ХМАО), где с помощью ЭКО и благодаря специалистам Центра охраны материнства и детства у них родились сын и дочь. Об этой истории в соцсети рассказала главврач медучреждения Лариса Белоцерковцева. «Татьяна и Евгений Чулковы родом с Луганской области. Начались военные действия, семья переехала в Сургут. Супруги оформили гражданство и сразу обратились в Центр охраны материнства и детства. У нас Татьяна и Евгений нашли своего врача. После длительного лечения, многочисленных сложных обследований Чулковы пошли „в протокол“, и первая же попытка стала удачной. 05.02.2020 на свет появился долгожданный первенец. Через год супруги задумались о втором ребенке», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале. В 2023 году у пары родилась дочь также благодаря процедуре ЭКО и слаженной работе медиков. Белоцерковцева отметила, что только за первые шесть месяцев 2024 года специалисты провели 386 циклов ЭКО. «В июле этого года, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на свет появилось 29 малышей», — заключила главврач. В июле текущего года в сургутском Центре охраны материнства и был установлен новый рекорд. За сутки с 12 на 13 июля в медучреждении родилось 39 малышей — 25 мальчиков и 14 девочек.