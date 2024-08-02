В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение шести автобусов. Инфографика

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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермский период
Изменения в движении связаны с работами на коммунальных сетях Фото:

В пермском микрорайоне Крохалева на неделю изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Корректировки вводятся с 0:00 3 августа до 5:00 10 августа. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова.

«Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет „Улица Муромская“. В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова», — сообщил сайт мэрии Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в Перми будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок.

Изменения в движении автобусов в микрорайоне Крохалева с 3 по 10 августа
Изменения в движении автобусов в микрорайоне Крохалева с 3 по 10 августа

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В пермском микрорайоне Крохалева на неделю изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы. Корректировки вводятся с 0:00 3 августа до 5:00 10 августа. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова. «Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет „Улица Муромская“. В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова», — сообщил сайт мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в Перми будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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