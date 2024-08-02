В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение шести автобусов. Инфографика

02 августа 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Изменения в движении связаны с работами на коммунальных сетях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском микрорайоне Крохалева на неделю изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы. Корректировки вводятся с 0:00 3 августа до 5:00 10 августа. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова. «Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет „Улица Муромская“. В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова», — сообщил сайт мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в Перми будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок. Изменения в движении автобусов в микрорайоне Крохалева с 3 по 10 августа сайт администрации Перми Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском микрорайоне Крохалева на неделю изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы. Корректировки вводятся с 0:00 3 августа до 5:00 10 августа. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова. «Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет „Улица Муромская“. В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова», — сообщил сайт мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в Перми будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок.