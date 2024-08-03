Рогов: обмен России и Украины телами говорят о больших потерях ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ.stock, украина, флаг, всу, stock
На Украине заявили, что от России были получены тела погибших на различных участках фронта военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недавний обмен телами погибших между Россией и Украиной свидетельствует о значительных потерях украинских войск на передовой. Об этом сообщил председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с журналистами.

«Судя по этим цифрам, соотношение потерь составляет примерно один к семи не в пользу Украины», — уточнил Рогов в интервью изданию «Ридус». По его мнению, реальная ситуация для лидера Украины Владимира Зеленского выглядит еще хуже из-за активного применения ВС РФ фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000), которые полностью уничтожают личный состав ВСУ, не оставляя никаких останков для идентификации или передачи.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который также является членом парламентской координационной группы по военной операции, подтвердил произведенный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Обмен был организован силами Министерства обороны Российской Федерации. Он отметил, что украинской стороне были переданы тела 250 военных, а Украина вернула России 38 погибших бойцов, пишет MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавний обмен телами погибших между Россией и Украиной свидетельствует о значительных потерях украинских войск на передовой. Об этом сообщил председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с журналистами. «Судя по этим цифрам, соотношение потерь составляет примерно один к семи не в пользу Украины», — уточнил Рогов в интервью изданию «Ридус». По его мнению, реальная ситуация для лидера Украины Владимира Зеленского выглядит еще хуже из-за активного применения ВС РФ фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000), которые полностью уничтожают личный состав ВСУ, не оставляя никаких останков для идентификации или передачи. Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который также является членом парламентской координационной группы по военной операции, подтвердил произведенный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Обмен был организован силами Министерства обороны Российской Федерации. Он отметил, что украинской стороне были переданы тела 250 военных, а Украина вернула России 38 погибших бойцов, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...