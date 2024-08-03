Недавний обмен телами погибших между Россией и Украиной свидетельствует о значительных потерях украинских войск на передовой. Об этом сообщил председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с журналистами.
«Судя по этим цифрам, соотношение потерь составляет примерно один к семи не в пользу Украины», — уточнил Рогов в интервью изданию «Ридус». По его мнению, реальная ситуация для лидера Украины Владимира Зеленского выглядит еще хуже из-за активного применения ВС РФ фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000), которые полностью уничтожают личный состав ВСУ, не оставляя никаких останков для идентификации или передачи.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который также является членом парламентской координационной группы по военной операции, подтвердил произведенный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Обмен был организован силами Министерства обороны Российской Федерации. Он отметил, что украинской стороне были переданы тела 250 военных, а Украина вернула России 38 погибших бойцов, пишет MK.RU.
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Недавний обмен телами погибших между Россией и Украиной свидетельствует о значительных потерях украинских войск на передовой. Об этом сообщил председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с журналистами. «Судя по этим цифрам, соотношение потерь составляет примерно один к семи не в пользу Украины», — уточнил Рогов в интервью изданию «Ридус». По его мнению, реальная ситуация для лидера Украины Владимира Зеленского выглядит еще хуже из-за активного применения ВС РФ фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000), которые полностью уничтожают личный состав ВСУ, не оставляя никаких останков для идентификации или передачи. Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который также является членом парламентской координационной группы по военной операции, подтвердил произведенный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Обмен был организован силами Министерства обороны Российской Федерации. Он отметил, что украинской стороне были переданы тела 250 военных, а Украина вернула России 38 погибших бойцов, пишет MK.RU.