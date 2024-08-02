02 августа 2024

В Пермском крае во время ДТП загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, спасатели, дтп, сотрудники мчс, пожарные
ДТП произошло возле Соликамска (архивное фото) Фото:

Под Соликамском (Пермский край) во время ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.

«Возле Соликамска горит машина. Похоже, они (водитель и пассажиры — прим. URA.RU) остались там», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На видео, опубликованном в канале, видно полыхающий автомобиль. О наличии пострадавших информации нет.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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Под Соликамском (Пермский край) во время ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. «Возле Соликамска горит машина. Похоже, они (водитель и пассажиры — прим. URA.RU) остались там», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На видео, опубликованном в канале, видно полыхающий автомобиль. О наличии пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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