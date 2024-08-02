ДТП произошло возле Соликамска (архивное фото)
Под Соликамском (Пермский край) во время ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.
«Возле Соликамска горит машина. Похоже, они (водитель и пассажиры — прим. URA.RU) остались там», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На видео, опубликованном в канале, видно полыхающий автомобиль. О наличии пострадавших информации нет.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
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