Происшествия ДТП В Пермском крае во время ДТП загорелся автомобиль. Видео 03 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 + ДТП произошло возле Соликамска (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Под Соликамском (Пермский край) во время ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. «Возле Соликамска горит машина. Похоже, они (водитель и пассажиры — прим. URA.RU) остались там», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На видео, опубликованном в канале, видно полыхающий автомобиль. О наличии пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под Соликамском (Пермский край) во время ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. «Возле Соликамска горит машина. Похоже, они (водитель и пассажиры — прим. URA.RU) остались там», — рассказали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На видео, опубликованном в канале, видно полыхающий автомобиль. О наличии пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям