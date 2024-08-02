02 августа 2024

Почти 200 человек остались без жилья после обрушения дома в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
В МЧС объявили о завершении поисково-спасательной операции Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Почти 200 человек остались без жилья после обрушения здания в Нижнем Тагиле. Из них 21 человек находится в пункте временного размещения, а еще 171 поселился у родственников, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена. Работы продолжались круглосуточно более двух суток. В ПВЗ — 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников. Специалисты продолжают помогать пострадавшим в ПВР, выплачиваются денежные средства», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Почти 200 человек остались без жилья после обрушения здания в Нижнем Тагиле. Из них 21 человек находится в пункте временного размещения, а еще 171 поселился у родственников, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена. Работы продолжались круглосуточно более двух суток. В ПВЗ — 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников. Специалисты продолжают помогать пострадавшим в ПВР, выплачиваются денежные средства», — сообщили в ведомстве. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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