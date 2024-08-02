Почти 200 человек остались без жилья после обрушения дома в Нижнем Тагиле

03 августа 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В МЧС объявили о завершении поисково-спасательной операции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Почти 200 человек остались без жилья после обрушения здания в Нижнем Тагиле. Из них 21 человек находится в пункте временного размещения, а еще 171 поселился у родственников, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена. Работы продолжались круглосуточно более двух суток. В ПВЗ — 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников. Специалисты продолжают помогать пострадавшим в ПВР, выплачиваются денежные средства», — сообщили в ведомстве. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти 200 человек остались без жилья после обрушения здания в Нижнем Тагиле. Из них 21 человек находится в пункте временного размещения, а еще 171 поселился у родственников, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена. Работы продолжались круглосуточно более двух суток. В ПВЗ — 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников. Специалисты продолжают помогать пострадавшим в ПВР, выплачиваются денежные средства», — сообщили в ведомстве. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.