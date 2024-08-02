«Первой достали женщину с ребенком»: как простые тагильчане спасали жильцов рухнувшего дома. Видео

Тагильчане примчались к обрушившейся пятиэтажке, чтобы вытаскивать пострадавших

03 августа 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Спасатели и скорая приехали очень быстро Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле первыми к месту обрушения пятиэтажки подобрались местные мужчины, которые ехали на работу. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но помогли людям выбраться из разрушенных квартир по обломкам. С третьего этажа, в частности, вывели бабушку и мать с грудным ребенком. Они могли передвигаться сами. «Мы стояли на перекрестке, услышали хлопок, поехали в сторону работы и звонит жена друга говорит: приезжай-приезжай, тут что-то случилось. Полторы-две минуты и мы тут, все в дыму, в пыли, увидели это все и давай быстро вытаскивать. Первой достали женщину с грудным ребенком, потом бабушку спускали, она жива-здорова. Была в шоке, не понимала, что происходит», — сказал мужчина. По его словам, в первые минуты пытались докричаться до 12-летней Камиллы, которая была в квартире вместе с мамой и маленьким братом (они живы). Доброволец отметил, что людей на месте в первые минут спасали человек 20. «А как тут бояться? Что делать? Люди-то смотрят», — рассудили на месте мужчины. Криков из-под завалов они не слышали. Прибывшие на место спасатели тут же перехватили инициативу и посторонних отвели подальше. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле первыми к месту обрушения пятиэтажки подобрались местные мужчины, которые ехали на работу. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но помогли людям выбраться из разрушенных квартир по обломкам. С третьего этажа, в частности, вывели бабушку и мать с грудным ребенком. Они могли передвигаться сами. «Мы стояли на перекрестке, услышали хлопок, поехали в сторону работы и звонит жена друга говорит: приезжай-приезжай, тут что-то случилось. Полторы-две минуты и мы тут, все в дыму, в пыли, увидели это все и давай быстро вытаскивать. Первой достали женщину с грудным ребенком, потом бабушку спускали, она жива-здорова. Была в шоке, не понимала, что происходит», — сказал мужчина. По его словам, в первые минуты пытались докричаться до 12-летней Камиллы, которая была в квартире вместе с мамой и маленьким братом (они живы). Доброволец отметил, что людей на месте в первые минут спасали человек 20. «А как тут бояться? Что делать? Люди-то смотрят», — рассудили на месте мужчины. Криков из-под завалов они не слышали. Прибывшие на место спасатели тут же перехватили инициативу и посторонних отвели подальше. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.