02 августа 2024

«Первой достали женщину с ребенком»: как простые тагильчане спасали жильцов рухнувшего дома. Видео

Тагильчане примчались к обрушившейся пятиэтажке, чтобы вытаскивать пострадавших
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Спасатели и скорая приехали очень быстро Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле первыми к месту обрушения пятиэтажки подобрались местные мужчины, которые ехали на работу. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но помогли людям выбраться из разрушенных квартир по обломкам. С третьего этажа, в частности, вывели бабушку и мать с грудным ребенком. Они могли передвигаться сами.

«Мы стояли на перекрестке, услышали хлопок, поехали в сторону работы и звонит жена друга говорит: приезжай-приезжай, тут что-то случилось. Полторы-две минуты и мы тут, все в дыму, в пыли, увидели это все и давай быстро вытаскивать. Первой достали женщину с грудным ребенком, потом бабушку спускали, она жива-здорова. Была в шоке, не понимала, что происходит», — сказал мужчина. По его словам, в первые минуты пытались докричаться до 12-летней Камиллы, которая была в квартире вместе с мамой и маленьким братом (они живы).

Доброволец отметил, что людей на месте в первые минут спасали человек 20. «А как тут бояться? Что делать? Люди-то смотрят», — рассудили на месте мужчины. Криков из-под завалов они не слышали. Прибывшие на место спасатели тут же перехватили инициативу и посторонних отвели подальше.

ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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В Нижнем Тагиле первыми к месту обрушения пятиэтажки подобрались местные мужчины, которые ехали на работу. Они не вытаскивали никого из-под завалов, но помогли людям выбраться из разрушенных квартир по обломкам. С третьего этажа, в частности, вывели бабушку и мать с грудным ребенком. Они могли передвигаться сами. «Мы стояли на перекрестке, услышали хлопок, поехали в сторону работы и звонит жена друга говорит: приезжай-приезжай, тут что-то случилось. Полторы-две минуты и мы тут, все в дыму, в пыли, увидели это все и давай быстро вытаскивать. Первой достали женщину с грудным ребенком, потом бабушку спускали, она жива-здорова. Была в шоке, не понимала, что происходит», — сказал мужчина. По его словам, в первые минуты пытались докричаться до 12-летней Камиллы, которая была в квартире вместе с мамой и маленьким братом (они живы). Доброволец отметил, что людей на месте в первые минут спасали человек 20. «А как тут бояться? Что делать? Люди-то смотрят», — рассудили на месте мужчины. Криков из-под завалов они не слышали. Прибывшие на место спасатели тут же перехватили инициативу и посторонних отвели подальше. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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