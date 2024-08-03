Кушанашвили заявил, что скандальный концерт Глюкозы — это постановка певицы

Скандальный концерт певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске — это постановка. Об этом заявил журналист Отар Кушанашвили.
«Глюкоза достойная барышня. Но что произошло? Мне кажется, она стала лицемером. Этот шоу-бизнес всех делает лицемерами. Популярность упала, Фадеев отмежевался. Это постановочный мюзикл. Глюкоза очень неглупа», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».
Ранее Певица выступила на Концерте в Красноярске. Во время выступления она вела себя неадекватно, что вызвало критику среди некоторых посетителей концерта и ряда звезд. Сама Ионова объяснила свое поведение потерей близкого родственника. Сообщалось, что Глюкозу собираются отправить в реабилитационный центр. А после стало известно, что певица полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации.
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