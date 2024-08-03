Кушанашвили заявил, что скандальный концерт Глюкозы — это постановка певицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Скандальное выступление Глюкозы (на фото) является постановкой, считает Отар Кушанашвили Фото:

Скандальный концерт певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске — это постановка. Об этом заявил журналист Отар Кушанашвили.

«Глюкоза достойная барышня. Но что произошло? Мне кажется, она стала лицемером. Этот шоу-бизнес всех делает лицемерами. Популярность упала, Фадеев отмежевался. Это постановочный мюзикл. Глюкоза очень неглупа», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».

Ранее Певица выступила на Концерте в Красноярске. Во время выступления она вела себя неадекватно, что вызвало критику среди некоторых посетителей концерта и ряда звезд. Сама Ионова объяснила свое поведение потерей близкого родственника. Сообщалось, что Глюкозу собираются отправить в реабилитационный центр. А после стало известно, что певица полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скандальный концерт певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске — это постановка. Об этом заявил журналист Отар Кушанашвили. «Глюкоза достойная барышня. Но что произошло? Мне кажется, она стала лицемером. Этот шоу-бизнес всех делает лицемерами. Популярность упала, Фадеев отмежевался. Это постановочный мюзикл. Глюкоза очень неглупа», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!». Ранее Певица выступила на Концерте в Красноярске. Во время выступления она вела себя неадекватно, что вызвало критику среди некоторых посетителей концерта и ряда звезд. Сама Ионова объяснила свое поведение потерей близкого родственника. Сообщалось, что Глюкозу собираются отправить в реабилитационный центр. А после стало известно, что певица полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...