Кушанашвили заявил, что скандальный концерт Глюкозы — это постановка певицы

03 августа 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Скандальное выступление Глюкозы (на фото) является постановкой, считает Отар Кушанашвили Фото: Илья Московец © URA.RU Скандальный концерт певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске — это постановка. Об этом заявил журналист Отар Кушанашвили. «Глюкоза достойная барышня. Но что произошло? Мне кажется, она стала лицемером. Этот шоу-бизнес всех делает лицемерами. Популярность упала, Фадеев отмежевался. Это постановочный мюзикл. Глюкоза очень неглупа», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!». Ранее Певица выступила на Концерте в Красноярске. Во время выступления она вела себя неадекватно, что вызвало критику среди некоторых посетителей концерта и ряда звезд. Сама Ионова объяснила свое поведение потерей близкого родственника. Сообщалось, что Глюкозу собираются отправить в реабилитационный центр. А после стало известно, что певица полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандальный концерт певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске — это постановка. Об этом заявил журналист Отар Кушанашвили. «Глюкоза достойная барышня. Но что произошло? Мне кажется, она стала лицемером. Этот шоу-бизнес всех делает лицемерами. Популярность упала, Фадеев отмежевался. Это постановочный мюзикл. Глюкоза очень неглупа», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!». Ранее Певица выступила на Концерте в Красноярске. Во время выступления она вела себя неадекватно, что вызвало критику среди некоторых посетителей концерта и ряда звезд. Сама Ионова объяснила свое поведение потерей близкого родственника. Сообщалось, что Глюкозу собираются отправить в реабилитационный центр. А после стало известно, что певица полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации.