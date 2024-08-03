Экс-тренер «Алании» умер во время футбольного матча

04 августа 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Калин Степанян занимал пост тренера в футбольном клубе «Нахичевань-на-Дону» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший тренер владикавказской «Алании» Калин Степанян скончался на 70-м году жизни во время футбольного матча в Ростовской области. Об этом сообщает Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола». «Ростовская региональная общественная организация „Федерация футбола“ глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 70-м году Калина Ервандовича Степаняна, известного в прошлом игрока и главного тренера футбольного клуба „Нахичевань-на-Дону“. Разделяем большое горе с семьей, родными и близкими покойного и выражаем им глубокие соболезнования», — сказано в тексте, опубликованном на сайте организации. По информации telegram-канала Mash, Степанян ушел из жизни во время матча любительской лиги Ростовской области. Он внезапно потерял сознание, и, несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось. Тренер успел провести лишь разминку для команды. В мае 2024 года умер экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти. Ему было 85 лет. Известно, что под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший тренер владикавказской «Алании» Калин Степанян скончался на 70-м году жизни во время футбольного матча в Ростовской области. Об этом сообщает Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола». «Ростовская региональная общественная организация „Федерация футбола“ глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 70-м году Калина Ервандовича Степаняна, известного в прошлом игрока и главного тренера футбольного клуба „Нахичевань-на-Дону“. Разделяем большое горе с семьей, родными и близкими покойного и выражаем им глубокие соболезнования», — сказано в тексте, опубликованном на сайте организации. По информации telegram-канала Mash, Степанян ушел из жизни во время матча любительской лиги Ростовской области. Он внезапно потерял сознание, и, несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось. Тренер успел провести лишь разминку для команды. В мае 2024 года умер экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти. Ему было 85 лет. Известно, что под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года.