Назначена дата апелляции по делу экс-главы челябинского ПФР Чернобровина. Скрин

Апелляцию на приговор экс-главы челябинского ПФР рассмотрят 20 августа

05 августа 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Виктор Чернобровин оспорит 16-летний срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России В Челябинском областном суде определились с датой рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов, представляющих интересы экс-главы реготделения ПФР Виктора Чернобровина и его зама Рудольфа Зайцева, осужденных за коррупцию. Согласно базе данных суда, первое заседание пройдет 20 августа. «24 июля дело было передано судье. Судебное заседание назначено на 20 августа на 11 часов», — говорится в базе данных суда. URA.RU связалось с адвокатом Зайцева, Иваном Малеевым. По его словам, в своей жалобе они просят суд апелляционной инстанции отменить приговор Центрального райсуда. По их мнению, необходимо вернуть дело на новое рассмотрение. Возможно, речь зайдет даже о возвращении дела на стадию следствия. Новость по теме Заслуженный коррупционер Челябинска: история взлета и краха Виктора Чернобровина Чернобровин был задержан в июле 2021 года. Его обвинили в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним под следствие попали два его зама — Александр Орехов и Рудольф Зайцев. Они же и дали показания на своего начальника. При этом в последующем Зайцев отказался от своих показаний. Орехов же подписал досудебное соглашение, в рамках которого его дело было выделено в отдельное производство. По итогу в октябре 2022 года он получил четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года его перевели в колонию-поселение. Чернобровин и Зайцев до конца следствия не признали своей вины в инкриминируемых преступлениях. В апреле Центральный райсуд Челябинска вынес им приговор. По нему Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет. Заседание состоится 20 августа в 11 часов Скрин: официальный сайт Челябинского областного суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском областном суде определились с датой рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов, представляющих интересы экс-главы реготделения ПФР Виктора Чернобровина и его зама Рудольфа Зайцева, осужденных за коррупцию. Согласно базе данных суда, первое заседание пройдет 20 августа. «24 июля дело было передано судье. Судебное заседание назначено на 20 августа на 11 часов», — говорится в базе данных суда. URA.RU связалось с адвокатом Зайцева, Иваном Малеевым. По его словам, в своей жалобе они просят суд апелляционной инстанции отменить приговор Центрального райсуда. По их мнению, необходимо вернуть дело на новое рассмотрение. Возможно, речь зайдет даже о возвращении дела на стадию следствия. Чернобровин был задержан в июле 2021 года. Его обвинили в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним под следствие попали два его зама — Александр Орехов и Рудольф Зайцев. Они же и дали показания на своего начальника. При этом в последующем Зайцев отказался от своих показаний. Орехов же подписал досудебное соглашение, в рамках которого его дело было выделено в отдельное производство. По итогу в октябре 2022 года он получил четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года его перевели в колонию-поселение. Чернобровин и Зайцев до конца следствия не признали своей вины в инкриминируемых преступлениях. В апреле Центральный райсуд Челябинска вынес им приговор. По нему Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет.