Одним из стрелявших у ДК «Станкомаш» в Челябинске оказался школьник

Оперативники установили одного из участников конфликта со стрельбой у ДК «Станкомаш» в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, им оказался ученик восьмого класса.
«Просмотрев камеры, опросив очевидцев и отследив маршрут их передвижения, оперативники установили личность одного из стрелявших. Им оказался местный школьник», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, школьник стрелял из сигнального пистолета. Сейчас ведется работа по его розыску и задержанию. Он будет привлечен к ответственности.
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.
Разборки со стрельбой произошли вечером 3 августа. Трое парней в масках и темных бейсболках подошли к ДК «Станкомаш» и начали стрелять. В кого именно — неизвестно. Но за медпомощью никто не обращался. Сразу после произошедшего полиция начала проверку.
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