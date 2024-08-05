Одним из стрелявших у ДК «Станкомаш» в Челябинске оказался школьник

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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
Полиция установила личность одного из стрелявших Фото:

Оперативники установили одного из участников конфликта со стрельбой у ДК «Станкомаш» в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, им оказался ученик восьмого класса.

«Просмотрев камеры, опросив очевидцев и отследив маршрут их передвижения, оперативники установили личность одного из стрелявших. Им оказался местный школьник», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, школьник стрелял из сигнального пистолета. Сейчас ведется работа по его розыску и задержанию. Он будет привлечен к ответственности.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске устроили разборки со стрельбой. Видео

Разборки со стрельбой произошли вечером 3 августа. Трое парней в масках и темных бейсболках подошли к ДК «Станкомаш» и начали стрелять. В кого именно — неизвестно. Но за медпомощью никто не обращался. Сразу после произошедшего полиция начала проверку.

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Оперативники установили одного из участников конфликта со стрельбой у ДК «Станкомаш» в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, им оказался ученик восьмого класса. «Просмотрев камеры, опросив очевидцев и отследив маршрут их передвижения, оперативники установили личность одного из стрелявших. Им оказался местный школьник», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, школьник стрелял из сигнального пистолета. Сейчас ведется работа по его розыску и задержанию. Он будет привлечен к ответственности. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию. Разборки со стрельбой произошли вечером 3 августа. Трое парней в масках и темных бейсболках подошли к ДК «Станкомаш» и начали стрелять. В кого именно — неизвестно. Но за медпомощью никто не обращался. Сразу после произошедшего полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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