Одним из стрелявших у ДК «Станкомаш» в Челябинске оказался школьник

Полиция установила личность одного из стрелявших Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Оперативники установили одного из участников конфликта со стрельбой у ДК «Станкомаш» в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, им оказался ученик восьмого класса.

«Просмотрев камеры, опросив очевидцев и отследив маршрут их передвижения, оперативники установили личность одного из стрелявших. Им оказался местный школьник», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, школьник стрелял из сигнального пистолета. Сейчас ведется работа по его розыску и задержанию. Он будет привлечен к ответственности.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

Разборки со стрельбой произошли вечером 3 августа. Трое парней в масках и темных бейсболках подошли к ДК «Станкомаш» и начали стрелять. В кого именно — неизвестно. Но за медпомощью никто не обращался. Сразу после произошедшего полиция начала проверку.