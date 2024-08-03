03 августа 2024

В Челябинске устроили разборки со стрельбой. Видео

В Челябинске у ДК «Станкомаш» произошел конфликт со стрельбой
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба прозвучала 3 августа в Ленинском районе Челябинска Фото:

В Челябинске молодые люди устроили разборки со стрельбой. Инцидент произошел возле ДК «Станкомаш» в Ленинском районе вечером 3 августа. Факт инцидента URA.RU подтвердили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Полиция проводит проверку, устанавливаются участники, маршрут их передвижения. По предварительным данным, никто не пострадал. За медицинской помощью никто не обращался. Очевидцев случившемся просим позвонить в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На видео, выложенном в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры, как трое парней в масках и темных бейсболках подходят к ДК и начинают стрелять. В кого именно направлены выстрелы, непонятно.

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В Челябинске молодые люди устроили разборки со стрельбой. Инцидент произошел возле ДК «Станкомаш» в Ленинском районе вечером 3 августа. Факт инцидента URA.RU подтвердили в пресс-службе полицейского главка региона. «Полиция проводит проверку, устанавливаются участники, маршрут их передвижения. По предварительным данным, никто не пострадал. За медицинской помощью никто не обращался. Очевидцев случившемся просим позвонить в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. На видео, выложенном в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры, как трое парней в масках и темных бейсболках подходят к ДК и начинают стрелять. В кого именно направлены выстрелы, непонятно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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