В Челябинске у ДК «Станкомаш» произошел конфликт со стрельбой

Стрельба прозвучала 3 августа в Ленинском районе Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске молодые люди устроили разборки со стрельбой. Инцидент произошел возле ДК «Станкомаш» в Ленинском районе вечером 3 августа. Факт инцидента URA.RU подтвердили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Полиция проводит проверку, устанавливаются участники, маршрут их передвижения. По предварительным данным, никто не пострадал. За медицинской помощью никто не обращался. Очевидцев случившемся просим позвонить в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На видео, выложенном в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры, как трое парней в масках и темных бейсболках подходят к ДК и начинают стрелять. В кого именно направлены выстрелы, непонятно.