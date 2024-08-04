Выживший при обрушении дома в Нижнем Тагиле пришел проститься с девочками. Фото

05 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле простились с Анной и Полиной, погибшими при обрушении дома Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Выживший после обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летний Сергей пришел проститься с погибшими при ЧП школьницами Анной и Полиной. Об этом URA.RU во время похорон рассказал сам мальчик. Трагедия унесла жизнь его мамы Светланы Стаиной. О том, что в городе прощаются с девочками, Сережа узнал случайно на кладбище. После случившегося он живет с бабушкой с маминой стороны. «Когда мне плохо, прямо накрывает, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут. Мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — рассказал подросток. 26 июля ему исполнилось 14 лет. На похороны к Анне пришли ребята и тренерский коллектив базы «Спутник». Девочка занималась лыжными гонками. «Аня очень хорошая. Грубого слова никогда никому просто не скажет. Дружелюбная очень», — описала погибшую ее подруга. «До сих пор не верится, что ее больше нет. У нее младшая сестра Василиса осталась, которая тоже занимается лыжными гонками», — продолжила вторая подруга Анны. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU. Сережа в сине-черной кофте Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Храм, где прощались с девочками, был полон Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Возле него дежурили врачи Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выживший после обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летний Сергей пришел проститься с погибшими при ЧП школьницами Анной и Полиной. Об этом URA.RU во время похорон рассказал сам мальчик. Трагедия унесла жизнь его мамы Светланы Стаиной. О том, что в городе прощаются с девочками, Сережа узнал случайно на кладбище. После случившегося он живет с бабушкой с маминой стороны. «Когда мне плохо, прямо накрывает, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут. Мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — рассказал подросток. 26 июля ему исполнилось 14 лет. На похороны к Анне пришли ребята и тренерский коллектив базы «Спутник». Девочка занималась лыжными гонками. «Аня очень хорошая. Грубого слова никогда никому просто не скажет. Дружелюбная очень», — описала погибшую ее подруга. «До сих пор не верится, что ее больше нет. У нее младшая сестра Василиса осталась, которая тоже занимается лыжными гонками», — продолжила вторая подруга Анны. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.