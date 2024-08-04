04 августа 2024

Выживший при обрушении дома в Нижнем Тагиле пришел проститься с девочками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле простились с Анной и Полиной, погибшими при обрушении дома Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Выживший после обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летний Сергей пришел проститься с погибшими при ЧП школьницами Анной и Полиной. Об этом URA.RU во время похорон рассказал сам мальчик. Трагедия унесла жизнь его мамы Светланы Стаиной.

О том, что в городе прощаются с девочками, Сережа узнал случайно на кладбище. После случившегося он живет с бабушкой с маминой стороны. «Когда мне плохо, прямо накрывает, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут. Мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — рассказал подросток. 26 июля ему исполнилось 14 лет.

На похороны к Анне пришли ребята и тренерский коллектив базы «Спутник». Девочка занималась лыжными гонками. «Аня очень хорошая. Грубого слова никогда никому просто не скажет. Дружелюбная очень», — описала погибшую ее подруга.

«До сих пор не верится, что ее больше нет. У нее младшая сестра Василиса осталась, которая тоже занимается лыжными гонками», — продолжила вторая подруга Анны.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.

Сережа в сине-черной кофте
Сережа в сине-черной кофте
Фото:
Храм, где прощались с девочками, был полон
Храм, где прощались с девочками, был полон
Фото:
Возле него дежурили врачи
Возле него дежурили врачи
Фото:
Фото:

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Выживший после обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летний Сергей пришел проститься с погибшими при ЧП школьницами Анной и Полиной. Об этом URA.RU во время похорон рассказал сам мальчик. Трагедия унесла жизнь его мамы Светланы Стаиной. О том, что в городе прощаются с девочками, Сережа узнал случайно на кладбище. После случившегося он живет с бабушкой с маминой стороны. «Когда мне плохо, прямо накрывает, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут. Мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — рассказал подросток. 26 июля ему исполнилось 14 лет. На похороны к Анне пришли ребята и тренерский коллектив базы «Спутник». Девочка занималась лыжными гонками. «Аня очень хорошая. Грубого слова никогда никому просто не скажет. Дружелюбная очень», — описала погибшую ее подруга. «До сих пор не верится, что ее больше нет. У нее младшая сестра Василиса осталась, которая тоже занимается лыжными гонками», — продолжила вторая подруга Анны. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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