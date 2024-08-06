В Челябинской области летом подешевели старые и новые автомобили

06 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Челябинский авторынок пошел на снижение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в июле подешевели подержанные и новые автомобили. Как URA.RU 6 августа сообщили в пресс-службе платформы «Авто.ру», цены снизились на 3,5-4%. «По сравнению с июнем, средняя цена на новые автомобили уменьшилась на 4% до 2,7 млн рублей. Машины с пробегом стали доступней на 3,5% — стоимость снизилась до 1,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в «Авто.ру». Исследование сервиса, основанное на анализе объявлений о продаже транспортных средств, показало, что среди новых автомобилей наибольшее падение цены зафиксировано у моделей Omoda S5 (снижение на 9% до 2,1 млн рублей), Exeed TXL различных годов выпуска (снижение на 6% до 3,9 и 4,2 млн рублей соответственно). Также значительно снизился ценник у Jetour Dashing и Omoda C5 (снижение на 5% и 4% до 2,6 млн рублей соответственно). В то же время отдельные модели Lada и китайский внедорожник EXEED VX показали рост в цене. В сегменте подержанных автомобилей наибольшее снижение цены зафиксировано у Nissan Almera G15 (средняя цена 740 тысяч рублей, снижение на 10%), а также у Chevrolet Niva I и Chevrolet Cruze I (падение на 6% до 621 тысяча и 756 тысяч рублей соответственно). Volkswagen Polo пятого и шестого поколений также подешевела на 5%. С другой стороны, Opel Astra J и некоторые модели Lada показали значительный рост в цене на вторичном рынке. Заметно прибавили модели Volkswagen Tiguan II и Toyota Camry XV50, которые подорожали на 6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в июле подешевели подержанные и новые автомобили. Как URA.RU 6 августа сообщили в пресс-службе платформы «Авто.ру», цены снизились на 3,5-4%. «По сравнению с июнем, средняя цена на новые автомобили уменьшилась на 4% до 2,7 млн рублей. Машины с пробегом стали доступней на 3,5% — стоимость снизилась до 1,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в «Авто.ру». Исследование сервиса, основанное на анализе объявлений о продаже транспортных средств, показало, что среди новых автомобилей наибольшее падение цены зафиксировано у моделей Omoda S5 (снижение на 9% до 2,1 млн рублей), Exeed TXL различных годов выпуска (снижение на 6% до 3,9 и 4,2 млн рублей соответственно). Также значительно снизился ценник у Jetour Dashing и Omoda C5 (снижение на 5% и 4% до 2,6 млн рублей соответственно). В то же время отдельные модели Lada и китайский внедорожник EXEED VX показали рост в цене. В сегменте подержанных автомобилей наибольшее снижение цены зафиксировано у Nissan Almera G15 (средняя цена 740 тысяч рублей, снижение на 10%), а также у Chevrolet Niva I и Chevrolet Cruze I (падение на 6% до 621 тысяча и 756 тысяч рублей соответственно). Volkswagen Polo пятого и шестого поколений также подешевела на 5%. С другой стороны, Opel Astra J и некоторые модели Lada показали значительный рост в цене на вторичном рынке. Заметно прибавили модели Volkswagen Tiguan II и Toyota Camry XV50, которые подорожали на 6%.