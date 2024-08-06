Задержанные из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле проводили проверку до взрыва

Задержанные слесари Александр Алимов и Александра Ерыкина, а также мастер Максим Гривский после обрушения дома в Нижнем Тагиле проводили последнюю проверку здания перед взрывом. Об этом рассказали в компании «Газэкс».
«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — передает РИА Новости сообщение организации. Там же отметили, что по остальным вопросам следует обращаться к следствию.
Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Подробности о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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