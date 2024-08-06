В Миассе демонтируют аварийный мост

Аварийный мост демонтируют. Фото архивное
В Миассе (Челябинская область) демонтируют аварийный мост. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
«Аварийный мост в поселке Тургояк (район улицы Спартака, экотропа) будет полностью демонтирован. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — предупредили в пресс-службе.
Как добавили в мэрии, мост демонтируется для безопасности жителей и гостей Миасса. Также это необходимо для беспрепятственного прохождения воды по реке Миасс.
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