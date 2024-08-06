В Миассе демонтируют аварийный мост

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Аварийный мост демонтируют. Фото архивное
Аварийный мост демонтируют. Фото архивное Фото:

В Миассе (Челябинская область) демонтируют аварийный мост. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аварийный мост в поселке Тургояк (район улицы Спартака, экотропа) будет полностью демонтирован. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — предупредили в пресс-службе.

Как добавили в мэрии, мост демонтируется для безопасности жителей и гостей Миасса. Также это необходимо для беспрепятственного прохождения воды по реке Миасс. 

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В Миассе (Челябинская область) демонтируют аварийный мост. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Аварийный мост в поселке Тургояк (район улицы Спартака, экотропа) будет полностью демонтирован. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — предупредили в пресс-службе. Как добавили в мэрии, мост демонтируется для безопасности жителей и гостей Миасса. Также это необходимо для беспрепятственного прохождения воды по реке Миасс. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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