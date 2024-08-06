Челябинский боксер Худоян будет биться с мексиканцем в Эфиопии

Боксер из Златоуста (Челябинская область) Эдмонд Худоян проведет бой с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в Эфиопии. Об этом 6 августа сообщили в федерации бокса региона.
«Известный южноуральский боксер, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России 17 августа проведет восьмираундовый поединок с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в весовой категории 48 килограммов. Бой состоится в рамках профессионального турнира „Ночь чемпионов IBA“ в городе Аддис-Абеба (Эфиопия)», — сообщили в федерации.
Это будет второй бой Худояна на профессиональном ринге. В первом он одержал уверенную победу над чемпионом мира 2021 года Темиртасом Жусуповым из Казахстана.
Валладарес провел 34 поединка на профессиональном ринге. В них он одержал 29 побед, в том числе 17 — нокаутом.
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