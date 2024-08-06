Челябинский боксер Худоян будет биться с мексиканцем в Эфиопии

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Эдмонд Худоян проведет бой против опытного мексиканца
Эдмонд Худоян проведет бой против опытного мексиканца Фото:

Боксер из Златоуста (Челябинская область) Эдмонд Худоян проведет бой с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в Эфиопии. Об этом 6 августа сообщили в федерации бокса региона. 

«Известный южноуральский боксер, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России 17 августа проведет восьмираундовый поединок с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в весовой категории 48 килограммов. Бой состоится в рамках профессионального турнира „Ночь чемпионов IBA“ в городе Аддис-Абеба (Эфиопия)», — сообщили в федерации.

Это будет второй бой Худояна на профессиональном ринге. В первом он одержал уверенную победу над чемпионом мира 2021 года Темиртасом Жусуповым из Казахстана.

Валладарес провел 34 поединка на профессиональном ринге. В них он одержал 29 побед, в том числе 17 — нокаутом.

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Боксер из Златоуста (Челябинская область) Эдмонд Худоян проведет бой с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в Эфиопии. Об этом 6 августа сообщили в федерации бокса региона.  «Известный южноуральский боксер, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России 17 августа проведет восьмираундовый поединок с мексиканцем Даниэлом Валладаресом в весовой категории 48 килограммов. Бой состоится в рамках профессионального турнира „Ночь чемпионов IBA“ в городе Аддис-Абеба (Эфиопия)», — сообщили в федерации. Это будет второй бой Худояна на профессиональном ринге. В первом он одержал уверенную победу над чемпионом мира 2021 года Темиртасом Жусуповым из Казахстана. Валладарес провел 34 поединка на профессиональном ринге. В них он одержал 29 побед, в том числе 17 — нокаутом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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