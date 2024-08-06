Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

07 августа 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

О приглашении Владимира Путина на инаугурацию объявили в мексиканском посольство в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину было направлено официальное приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщили в мексиканском посольство в Москве. «Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — говорится в сообщении. Информацию публикуют «Известия». Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Российский лидер подчеркнул значимость Мексики как дружественного партнера в латиноамериканском регионе, выразив надежду на то, что Шейнбаум «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину было направлено официальное приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщили в мексиканском посольство в Москве. «Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — говорится в сообщении. Информацию публикуют «Известия». Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Российский лидер подчеркнул значимость Мексики как дружественного партнера в латиноамериканском регионе, выразив надежду на то, что Шейнбаум «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между странами.