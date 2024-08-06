Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

Президенту России Владимиру Путину было направлено официальное приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщили в мексиканском посольство в Москве.
«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — говорится в сообщении. Информацию публикуют «Известия».
Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Российский лидер подчеркнул значимость Мексики как дружественного партнера в латиноамериканском регионе, выразив надежду на то, что Шейнбаум «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между странами.
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