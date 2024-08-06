06 августа 2024

Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
О приглашении Владимира Путина на инаугурацию объявили в мексиканском посольство в Москве Фото:

Президенту России Владимиру Путину было направлено официальное приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщили в мексиканском посольство в Москве.

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — говорится в сообщении. Информацию публикуют «Известия».

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Российский лидер подчеркнул значимость Мексики как дружественного партнера в латиноамериканском регионе, выразив надежду на то, что Шейнбаум «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между странами.

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Президенту России Владимиру Путину было направлено официальное приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщили в мексиканском посольство в Москве. «Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — говорится в сообщении. Информацию публикуют «Известия». Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Российский лидер подчеркнул значимость Мексики как дружественного партнера в латиноамериканском регионе, выразив надежду на то, что Шейнбаум «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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