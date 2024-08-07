«Мама уснула за рулем»: на тюменской трассе в ДТП пострадала семья с детьми из ХМАО

На трассе Ялуторовск — Ярково машина семьи из Нижневартовска (ХМАО) съехала в кювет. В результате аварии пострадали родители и двое детей пяти и девяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«Семья с двумя детьми ехала из Чеченской Республики в Нижневартовск, возвращаясь домой. За рулем находилась мама 27-ми лет, возможно, она уснула. В аварии ранены четыре человека», — сообщили в Госавтоинспекции.
Известно, что детей перевозили не в специальных креслах. Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка в момент аварии спали на заднем сиденье. Вся семья госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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