«Мама уснула за рулем»: на тюменской трассе в ДТП пострадала семья с детьми из ХМАО

В Тюменской области семья с детьми из ХМАО пострадала в ДТП
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Машина съехала в кювет на трассе Ялуторовск - Ярково
Машина съехала в кювет на трассе Ялуторовск - Ярково Фото:

На трассе Ялуторовск — Ярково машина семьи из Нижневартовска (ХМАО) съехала в кювет. В результате аварии пострадали родители и двое детей пяти и девяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. 

«Семья с двумя детьми ехала из Чеченской Республики в Нижневартовск, возвращаясь домой. За рулем находилась мама 27-ми лет, возможно, она уснула. В аварии ранены четыре человека», — сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что детей перевозили не в специальных креслах. Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка в момент аварии спали на заднем сиденье. Вся семья госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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На трассе Ялуторовск — Ярково машина семьи из Нижневартовска (ХМАО) съехала в кювет. В результате аварии пострадали родители и двое детей пяти и девяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.  «Семья с двумя детьми ехала из Чеченской Республики в Нижневартовск, возвращаясь домой. За рулем находилась мама 27-ми лет, возможно, она уснула. В аварии ранены четыре человека», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что детей перевозили не в специальных креслах. Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка в момент аварии спали на заднем сиденье. Вся семья госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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