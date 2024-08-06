Челябинские полицейские всю ночь искали девочку, украденную мигрантом

В Челябинской области 13-летнюю девочку, которую в ночь на 5 августа изнасиловал гражданин Таджикистана, искали всю ночь. Полицейские вычислили автомобиль и возможное местоположение мужчины, а после нашли их в одном из СНТ.
«Днем 4 августа поступило заявление от гражданина Кунашакского района о пропаже его дочери. К 4:00 5 августа оперативники уголовного розыска установили возможные места пребывания вблизи Челябинска. Подоспевшие оперативники остановили возможные дальнейшие преступления», — передает слова начальника кунашакского ОМВД Динара Низаметдинова издание «Знамя труда».
Отработкой версий занимался весь районный отдел. Выяснилось, что в ночь пропажи мигрант приезжал к ней на автомобиле. Их нашли в одном из домов, находившихся в СНТ. Низаметдинов также поблагодарил сотрудников за проявленное мужество и профессионализм. Сейчас 19-летний мигрант, незаконно находившийся в России, находится в СИЗО Кунашакского района.
По данным URA.RU, мужчина в июле уже пытался заняться сексом со школьницей в машине. Тогда его действия не увенчались успехом. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
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