06 августа 2024

Челябинские полицейские всю ночь искали девочку, украденную мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработкой версий пропажи девочки занимался весь райотдел полиции
Отработкой версий пропажи девочки занимался весь райотдел полиции Фото:

В Челябинской области 13-летнюю девочку, которую в ночь на 5 августа изнасиловал гражданин Таджикистана, искали всю ночь. Полицейские вычислили автомобиль и возможное местоположение мужчины, а после нашли их в одном из СНТ.

«Днем 4 августа поступило заявление от гражданина Кунашакского района о пропаже его дочери. К 4:00 5 августа оперативники уголовного розыска установили возможные места пребывания вблизи Челябинска. Подоспевшие оперативники остановили возможные дальнейшие преступления», — передает слова начальника кунашакского ОМВД Динара Низаметдинова издание «Знамя труда».

Отработкой версий занимался весь районный отдел. Выяснилось, что в ночь пропажи мигрант приезжал к ней на автомобиле. Их нашли в одном из домов, находившихся в СНТ. Низаметдинов также поблагодарил сотрудников за проявленное мужество и профессионализм. Сейчас 19-летний мигрант, незаконно находившийся в России, находится в СИЗО Кунашакского района.

По данным URA.RU, мужчина в июле уже пытался заняться сексом со школьницей в машине. Тогда его действия не увенчались успехом. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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В Челябинской области 13-летнюю девочку, которую в ночь на 5 августа изнасиловал гражданин Таджикистана, искали всю ночь. Полицейские вычислили автомобиль и возможное местоположение мужчины, а после нашли их в одном из СНТ. «Днем 4 августа поступило заявление от гражданина Кунашакского района о пропаже его дочери. К 4:00 5 августа оперативники уголовного розыска установили возможные места пребывания вблизи Челябинска. Подоспевшие оперативники остановили возможные дальнейшие преступления», — передает слова начальника кунашакского ОМВД Динара Низаметдинова издание «Знамя труда». Отработкой версий занимался весь районный отдел. Выяснилось, что в ночь пропажи мигрант приезжал к ней на автомобиле. Их нашли в одном из домов, находившихся в СНТ. Низаметдинов также поблагодарил сотрудников за проявленное мужество и профессионализм. Сейчас 19-летний мигрант, незаконно находившийся в России, находится в СИЗО Кунашакского района. По данным URA.RU, мужчина в июле уже пытался заняться сексом со школьницей в машине. Тогда его действия не увенчались успехом. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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