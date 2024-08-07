В Кольцово поступило 25 сообщений о минировании

За последние полгода в екатеринбургском аэропорту Кольцово зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании, что значительно превышает прошлогодний уровень. Об этом рассказал замначальника линейного отдела МВД Никита Приблуда.
«В этом году зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании. В прошлом году таких случаев было 14», — сказал правоохранитель.
Приблуда отметил, что за сообщения о лжеминировании предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы. «Это дестабилизирует работу аэропорта. Получая данное сообщение, нам необходимо проверить эту информацию, исследовав всю авиагавань или самолет», — отметил замначальника линейного отдела МВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!