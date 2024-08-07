В Кольцово поступило 25 сообщений о минировании

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Число сообщений о лжеминировании значительно выросло
Число сообщений о лжеминировании значительно выросло Фото:

За последние полгода в екатеринбургском аэропорту Кольцово зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании, что значительно превышает прошлогодний уровень. Об этом рассказал замначальника линейного отдела МВД Никита Приблуда.

«В этом году зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании. В прошлом году таких случаев было 14», — сказал правоохранитель.

Приблуда отметил, что за сообщения о лжеминировании предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы. «Это дестабилизирует работу аэропорта. Получая данное сообщение, нам необходимо проверить эту информацию, исследовав всю авиагавань или самолет», — отметил замначальника линейного отдела МВД.

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За последние полгода в екатеринбургском аэропорту Кольцово зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании, что значительно превышает прошлогодний уровень. Об этом рассказал замначальника линейного отдела МВД Никита Приблуда. «В этом году зафиксировано 25 сообщений о ложном минировании. В прошлом году таких случаев было 14», — сказал правоохранитель. Приблуда отметил, что за сообщения о лжеминировании предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы. «Это дестабилизирует работу аэропорта. Получая данное сообщение, нам необходимо проверить эту информацию, исследовав всю авиагавань или самолет», — отметил замначальника линейного отдела МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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