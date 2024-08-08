В челябинском поселке матери погибшего бойца СВО подведут воду

Матери погибшего бойца СВО из поселка Карагайский Верхнеуральского района Челябинской области после нескольких месяцев опозданий подключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«В доме №78 по улице Советская никогда не было центрального водоснабжения. Боец СВО во время отпуска в апреле обратился в администрацию с просьбой подвести трубу водоснабжения в свой дом и получил положительный ответ, но 25 мая погиб. Глава поселка уже отказал его маме, сославшись на отсутствие финансирования», — сообщила родственница семьи.
По данным родных этой семьи, подвести воду к дому обещали уже в июне, официальный ответ есть у мамы погибшего бойца. Она также живет в этом доме и с июня ждала, когда подведут трубопровод. Как сообщили URA.RU в администрации Верхнеуральского района, сроки работ были перенесены по независящим обстоятельствам.
«В связи с авариями на центральном водопроводе и обильными осадками на территории района срок проведения работ был перенесен. По информации специалистов администрации Карагайского поселения, проведение работ планируется начать 9—10 августа. Материалы уже закуплены», — уточнили в пресс-службе района.
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