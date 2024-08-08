В челябинском поселке матери погибшего бойца СВО подведут воду

08 августа 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Подключение воды обещали еще в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Матери погибшего бойца СВО из поселка Карагайский Верхнеуральского района Челябинской области после нескольких месяцев опозданий подключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «В доме №78 по улице Советская никогда не было центрального водоснабжения. Боец СВО во время отпуска в апреле обратился в администрацию с просьбой подвести трубу водоснабжения в свой дом и получил положительный ответ, но 25 мая погиб. Глава поселка уже отказал его маме, сославшись на отсутствие финансирования», — сообщила родственница семьи. По данным родных этой семьи, подвести воду к дому обещали уже в июне, официальный ответ есть у мамы погибшего бойца. Она также живет в этом доме и с июня ждала, когда подведут трубопровод. Как сообщили URA.RU в администрации Верхнеуральского района, сроки работ были перенесены по независящим обстоятельствам. «В связи с авариями на центральном водопроводе и обильными осадками на территории района срок проведения работ был перенесен. По информации специалистов администрации Карагайского поселения, проведение работ планируется начать 9—10 августа. Материалы уже закуплены», — уточнили в пресс-службе района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матери погибшего бойца СВО из поселка Карагайский Верхнеуральского района Челябинской области после нескольких месяцев опозданий подключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «В доме №78 по улице Советская никогда не было центрального водоснабжения. Боец СВО во время отпуска в апреле обратился в администрацию с просьбой подвести трубу водоснабжения в свой дом и получил положительный ответ, но 25 мая погиб. Глава поселка уже отказал его маме, сославшись на отсутствие финансирования», — сообщила родственница семьи. По данным родных этой семьи, подвести воду к дому обещали уже в июне, официальный ответ есть у мамы погибшего бойца. Она также живет в этом доме и с июня ждала, когда подведут трубопровод. Как сообщили URA.RU в администрации Верхнеуральского района, сроки работ были перенесены по независящим обстоятельствам. «В связи с авариями на центральном водопроводе и обильными осадками на территории района срок проведения работ был перенесен. По информации специалистов администрации Карагайского поселения, проведение работ планируется начать 9—10 августа. Материалы уже закуплены», — уточнили в пресс-службе района.