В челябинском поселке матери погибшего бойца СВО подведут воду

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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Подключение воды обещали еще в июне Фото:

Матери погибшего бойца СВО из поселка Карагайский Верхнеуральского района Челябинской области после нескольких месяцев опозданий подключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«В доме №78 по улице Советская никогда не было центрального водоснабжения. Боец СВО во время отпуска в апреле обратился в администрацию с просьбой подвести трубу водоснабжения в свой дом и получил положительный ответ, но 25 мая погиб. Глава поселка уже отказал его маме, сославшись на отсутствие финансирования», — сообщила родственница семьи.

По данным родных этой семьи, подвести воду к дому обещали уже в июне, официальный ответ есть у мамы погибшего бойца. Она также живет в этом доме и с июня ждала, когда подведут трубопровод. Как сообщили URA.RU в администрации Верхнеуральского района, сроки работ были перенесены по независящим обстоятельствам.

«В связи с авариями на центральном водопроводе и обильными осадками на территории района срок проведения работ был перенесен. По информации специалистов администрации Карагайского поселения, проведение работ планируется начать 9—10 августа. Материалы уже закуплены», — уточнили в пресс-службе района.

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Матери погибшего бойца СВО из поселка Карагайский Верхнеуральского района Челябинской области после нескольких месяцев опозданий подключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «В доме №78 по улице Советская никогда не было центрального водоснабжения. Боец СВО во время отпуска в апреле обратился в администрацию с просьбой подвести трубу водоснабжения в свой дом и получил положительный ответ, но 25 мая погиб. Глава поселка уже отказал его маме, сославшись на отсутствие финансирования», — сообщила родственница семьи. По данным родных этой семьи, подвести воду к дому обещали уже в июне, официальный ответ есть у мамы погибшего бойца. Она также живет в этом доме и с июня ждала, когда подведут трубопровод. Как сообщили URA.RU в администрации Верхнеуральского района, сроки работ были перенесены по независящим обстоятельствам. «В связи с авариями на центральном водопроводе и обильными осадками на территории района срок проведения работ был перенесен. По информации специалистов администрации Карагайского поселения, проведение работ планируется начать 9—10 августа. Материалы уже закуплены», — уточнили в пресс-службе района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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