08 августа 2024
07 августа 2024

В ХМАО компании обещают руководителям зарплату свыше 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На высокооплачиваемы должности приглашают кандидатов с опытом
На высокооплачиваемы должности приглашают кандидатов с опытом Фото:

В ХМАО самые высокие зарплаты обещают работодатели руководителям высшего звена. В Сургуте металлургическая компания ищет сразу заместителя директора по продажам и руководителя отдела продаж и обещает платить от 250 — 350 тысячи рублей. Топ высокооплачиваемых вакансий в Югре корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.

«Компания является надежным партнером-поставщиком металлопроката в городах России и странах СНГ. Приглашаем заместителя директора по продажам на зарплату от 350 000 рублей и руководителя отдела продаж на зарплату от 250 000 рублей. Обязательное требование — опыт работы в сфере металлопроката», — сообщается в подборке аналитиков.

В обязанность замдиректора по продажам будет входить руководство коммерческой деятельности филиала, управление товарными запасами, выполнение планов, увеличение клиентской базы. Руководитель отдела продаж будет осуществлять контроль и организацию работы сотрудников отдела, вести отчетность, ставить планы сотрудникам и участвовать в переговорах с ключевыми клиентами. Работодатель обещает кандидатам карьерный рост, обучение, а также компенсацию проживания в Сургуте для иногородних.

В Ханты-Мансийске крупная коммерческая компания приглашает в свою команду руководителя проектов по информационной безопасности на зарплату от 300 до 400 тысяч рублей. В обязанности специалиста будет входить подготовка техзаданий и анализ имеющихся, разработка аналитических материалов по информационной безопасности и сопровождение полного цикла работ по нескольким проектам. Обязательным требованием является наличие соответствующего опыта работы от трех лет.

В ХМАО летом вырос спрос на услуги домашнего и обслуживающего персонала. Также компании стали активнее искать администраторов и работников автобизнеса. Всего на рынке в округе стало больше новых вакансий почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В ХМАО самые высокие зарплаты обещают работодатели руководителям высшего звена. В Сургуте металлургическая компания ищет сразу заместителя директора по продажам и руководителя отдела продаж и обещает платить от 250 — 350 тысячи рублей. Топ высокооплачиваемых вакансий в Югре корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru. «Компания является надежным партнером-поставщиком металлопроката в городах России и странах СНГ. Приглашаем заместителя директора по продажам на зарплату от 350 000 рублей и руководителя отдела продаж на зарплату от 250 000 рублей. Обязательное требование — опыт работы в сфере металлопроката», — сообщается в подборке аналитиков. В обязанность замдиректора по продажам будет входить руководство коммерческой деятельности филиала, управление товарными запасами, выполнение планов, увеличение клиентской базы. Руководитель отдела продаж будет осуществлять контроль и организацию работы сотрудников отдела, вести отчетность, ставить планы сотрудникам и участвовать в переговорах с ключевыми клиентами. Работодатель обещает кандидатам карьерный рост, обучение, а также компенсацию проживания в Сургуте для иногородних. В Ханты-Мансийске крупная коммерческая компания приглашает в свою команду руководителя проектов по информационной безопасности на зарплату от 300 до 400 тысяч рублей. В обязанности специалиста будет входить подготовка техзаданий и анализ имеющихся, разработка аналитических материалов по информационной безопасности и сопровождение полного цикла работ по нескольким проектам. Обязательным требованием является наличие соответствующего опыта работы от трех лет. В ХМАО летом вырос спрос на услуги домашнего и обслуживающего персонала. Также компании стали активнее искать администраторов и работников автобизнеса. Всего на рынке в округе стало больше новых вакансий почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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