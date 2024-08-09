В мире Украина В подполье заявили о больших потерях ВСУ под Курском 09 августа 2024 в 13:32 Размер текста - 17 + В Сумах стоит много скорых для раненных боевиков ВСУ, сказал Лебедев Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. Так, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с курским регионом, стоит множество скорых и просьб о сдаче крови. «Сумы… Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Сумской области появились западные «черные трансплантологи», которые, по его словам, разбирают раненых боевиков на органы. Он уточнил, что появление этих специалистов связано с потерями ВСУ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. Так, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с курским регионом, стоит множество скорых и просьб о сдаче крови. «Сумы… Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Сумской области появились западные «черные трансплантологи», которые, по его словам, разбирают раненых боевиков на органы. Он уточнил, что появление этих специалистов связано с потерями ВСУ, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям