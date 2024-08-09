В подполье заявили о больших потерях ВСУ под Курском

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
В Сумах стоит много скорых для раненных боевиков ВСУ, сказал Лебедев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. Так, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с курским регионом, стоит множество скорых и просьб о сдаче крови.

«Сумы… Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее Лебедев заявил, что в Сумской области появились западные «черные трансплантологи», которые, по его словам, разбирают раненых боевиков на органы. Он уточнил, что появление этих специалистов связано с потерями ВСУ, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. Так, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с курским регионом, стоит множество скорых и просьб о сдаче крови. «Сумы… Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Ранее Лебедев заявил, что в Сумской области появились западные «черные трансплантологи», которые, по его словам, разбирают раненых боевиков на органы. Он уточнил, что появление этих специалистов связано с потерями ВСУ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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