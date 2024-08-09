Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. Так, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с курским регионом, стоит множество скорых и просьб о сдаче крови.
«Сумы… Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Ранее Лебедев заявил, что в Сумской области появились западные «черные трансплантологи», которые, по его словам, разбирают раненых боевиков на органы. Он уточнил, что появление этих специалистов связано с потерями ВСУ, пишет RT.
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