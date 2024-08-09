Житель ХМАО устроил смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими, среди них ребенок

На трассе Сургут-Нижневартовск автомобиль «Пежо» столкнулся с «Киа Рио». В результате ДТП водитель «Пежо» скончался, а его пассажирка, водитель и пассажиры «Киа Рио» получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших был ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Сургутскому району.
«Житель Когалыма спровоцировал ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. В Сургутском районе произошло ДТП... В результате водитель автомобиля „Киа Рио“ 1969 года рождения, и два его пассажира: женщина 1972 года рождения и мальчик 2009 года рождения, а также пассажирка автомобиля „Пежо“ 1990 года рождения, получили телесные повреждения различной тяжести. Водитель автомобиля „Пежо“ скончался в медицинском учреждении», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, житель Когалыма выехал на полосу встречного движения, чем спровоцировал столкновение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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