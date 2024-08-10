10 августа 2024

Лиса проникла на челябинское промышленное предприятие и украла печенье. Видео

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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Лиса дождалась, когда охранник уйдет, чтобы проникнуть внутрь (архивное фото) Фото:

Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода в Челябинской области и украла печенье охранника. Инцидент попал на камеру наблюдения.

«Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода, когда охранник пошел открывать ворота. Злоумышленник пробрался в будку охраны и украл печенье», — показано на видео, размещенном в telegram-канале «Все новости — Златоуст». Примечательно, что лиса дождалась ухода охранника и только потом зашла внутрь, отмечают авторы поста.

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Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода в Челябинской области и украла печенье охранника. Инцидент попал на камеру наблюдения. «Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода, когда охранник пошел открывать ворота. Злоумышленник пробрался в будку охраны и украл печенье», — показано на видео, размещенном в telegram-канале «Все новости — Златоуст». Примечательно, что лиса дождалась ухода охранника и только потом зашла внутрь, отмечают авторы поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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