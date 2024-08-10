Лиса проникла на челябинское промышленное предприятие и украла печенье. Видео

11 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Лиса дождалась, когда охранник уйдет, чтобы проникнуть внутрь (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода в Челябинской области и украла печенье охранника. Инцидент попал на камеру наблюдения. «Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода, когда охранник пошел открывать ворота. Злоумышленник пробрался в будку охраны и украл печенье», — показано на видео, размещенном в telegram-канале «Все новости — Златоуст». Примечательно, что лиса дождалась ухода охранника и только потом зашла внутрь, отмечают авторы поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода в Челябинской области и украла печенье охранника. Инцидент попал на камеру наблюдения. «Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода, когда охранник пошел открывать ворота. Злоумышленник пробрался в будку охраны и украл печенье», — показано на видео, размещенном в telegram-канале «Все новости — Златоуст». Примечательно, что лиса дождалась ухода охранника и только потом зашла внутрь, отмечают авторы поста.