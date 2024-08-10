Лиса дождалась, когда охранник уйдет, чтобы проникнуть внутрь (архивное фото)
Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода в Челябинской области и украла печенье охранника. Инцидент попал на камеру наблюдения.
«Лиса проникла на территорию Златоустовского оружейного завода, когда охранник пошел открывать ворота. Злоумышленник пробрался в будку охраны и украл печенье», — показано на видео, размещенном в telegram-канале «Все новости — Златоуст». Примечательно, что лиса дождалась ухода охранника и только потом зашла внутрь, отмечают авторы поста.
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