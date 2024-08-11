В Челябинске снесли восемь многоквартирных домов

В Челябинске с начала 2024 года снесли восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще 23 квартир в аварийном жилфонде, сообщила 12 августа на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.
«В Челябинске заключено 13 соглашений об изъятии квартир для муниципальных нужд жилых помещений собственниками аварийных домов и десять пакетов документов подготовлено для последующего изъятия. Также продолжается работа по сносу жилого и нежилого фонда», — сообщили в мэрии.
На данный момент завершены работы по сносу одного многоквартирного дома и заключен контракт по сносу двух нежилых зданий. С начала года были снесены восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), находящихся в аварийном состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!