11 августа 2024

В Челябинске снесли восемь многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время свои дома покинут собственники еще 23 аварийных квартир
В ближайшее время свои дома покинут собственники еще 23 аварийных квартир Фото:

В Челябинске с начала 2024 года снесли восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще 23 квартир в аварийном жилфонде, сообщила 12 августа на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.

«В Челябинске заключено 13 соглашений об изъятии квартир для муниципальных нужд жилых помещений собственниками аварийных домов и десять пакетов документов подготовлено для последующего изъятия. Также продолжается работа по сносу жилого и нежилого фонда», — сообщили в мэрии.

На данный момент завершены работы по сносу одного многоквартирного дома и заключен контракт по сносу двух нежилых зданий. С начала года были снесены восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), находящихся в аварийном состоянии.

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В Челябинске с начала 2024 года снесли восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще 23 квартир в аварийном жилфонде, сообщила 12 августа на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске заключено 13 соглашений об изъятии квартир для муниципальных нужд жилых помещений собственниками аварийных домов и десять пакетов документов подготовлено для последующего изъятия. Также продолжается работа по сносу жилого и нежилого фонда», — сообщили в мэрии. На данный момент завершены работы по сносу одного многоквартирного дома и заключен контракт по сносу двух нежилых зданий. С начала года были снесены восемь многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), находящихся в аварийном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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