В челябинском селе женщина зарезала собственного отца

В селе Кулуево (Челябинская область) местная жительница зарезала собственного отца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа текущего года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов по улице Советская села Кулуево, в ходе ссоры с 72-летним отцом нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Ей предъявлено обвинение.
«Решается вопрос избрании ей меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, обвиняемой 38 лет. Ранее она была судима за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 186 УК РФ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!