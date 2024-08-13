Рогов: Украина вывозит оборудование с заводов Запорожья

Власти Киева перевозят оборудование промышленных заводов из оккупированного ими Запорожья в регионы Западной Украины. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожья», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что оборудования направляют на Западную Украину. По словам Рогова, работников принуждают уволиться или переехать.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что украинские власти готовят эвакуацию чиновников в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области. Он также добавил, что в Запорожской области замечены «похитители детей», которые пытаются вынудить родителей эвакуировать несовершеннолетних, передает «Национальная служба новостей».
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