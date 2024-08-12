Пожар произошел на парковке
В Сургуте (ХМАО) на парковке загорелся автомобиль УАЗ. Пожар произошел рядом с торговым центром «Аура».
«Возле «Ауры» загорелась "буханка"», — говорится в telegram-канале «К-Информ». Очевидцам удалось снять пожар на видео. На кадрах видно как несколько парней пытаются потушить огонь. Вместе им также удалось откатить автомобиль от других машин.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
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