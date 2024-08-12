12 августа 2024

В Сургуте возле ТЦ «Аура» сгорел УАЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на парковке
Пожар произошел на парковке Фото:

В Сургуте (ХМАО) на парковке загорелся автомобиль УАЗ. Пожар произошел рядом с торговым центром «Аура».

«Возле «Ауры» загорелась "буханка"», — говорится в telegram-канале «К-Информ». Очевидцам удалось снять пожар на видео. На кадрах видно как несколько парней пытаются потушить огонь. Вместе им также удалось откатить автомобиль от других машин.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Сургуте (ХМАО) на парковке загорелся автомобиль УАЗ. Пожар произошел рядом с торговым центром «Аура». «Возле «Ауры» загорелась "буханка"», — говорится в telegram-канале «К-Информ». Очевидцам удалось снять пожар на видео. На кадрах видно как несколько парней пытаются потушить огонь. Вместе им также удалось откатить автомобиль от других машин. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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