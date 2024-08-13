Свердловский боец СВО рассказал, как русские солдаты выдавливают ВСУ из Курска

Армия РФ уничтожает резервы ВСУ на границе и выдавливает противника из Курска
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Армия РФ успешно отражает удары ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Участник спецоперации из Свердловской области, известный под позывным «Филин» заявил, что российские военные продолжают активные действия по вытеснению ВСУ с территории Курска и вдоль всей линии фронта. В беседе с журналистом URA.RU военный отметил, что это стало возможным благодаря нейтрализации резервов противника и подавлению действий диверсионных групп с помощью использования тяжелой артиллерии.

«В Курске идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорыва, используя различные провокации и диверсионные группы. Однако российским военнослужащим удается удержать позиции. При этом отмечается активное использование противником техники, полученной от стран НАТО, но это не приводит к заметным успехам. Солдаты осознают, что попытки прорыва направлены на то, чтобы запугать граждан России. И я надеюсь на то, что россияне понимают истинные цели таких действий и не поддаются на провокации. Нам важно, чтобы в нас верили», — отметил «Филин».

Утром 6 августа произошла попытка украинских войск прорваться на территорию Курской области, в которой было задействовано до 300 военнослужащих, 11 танков и приблизительно 20 боевых бронированных машин. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о 12 погибших среди мирных жителей из-за действий Киева. В ООН официально подтвердили смерть четырех гражданских лиц. В ходе интенсивных боевых столкновений вооруженные силы России уничтожили значительную часть военной техники противника. Армия РФ продолжает активные боевые операции в приграничных районах. Командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на данный момент продвижение ВСУ в Курской области полностью прекращено. Вся важная информация о боевых действия — в сюжете URA.RU.

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Участник спецоперации из Свердловской области, известный под позывным «Филин» заявил, что российские военные продолжают активные действия по вытеснению ВСУ с территории Курска и вдоль всей линии фронта. В беседе с журналистом URA.RU военный отметил, что это стало возможным благодаря нейтрализации резервов противника и подавлению действий диверсионных групп с помощью использования тяжелой артиллерии. «В Курске идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорыва, используя различные провокации и диверсионные группы. Однако российским военнослужащим удается удержать позиции. При этом отмечается активное использование противником техники, полученной от стран НАТО, но это не приводит к заметным успехам. Солдаты осознают, что попытки прорыва направлены на то, чтобы запугать граждан России. И я надеюсь на то, что россияне понимают истинные цели таких действий и не поддаются на провокации. Нам важно, чтобы в нас верили», — отметил «Филин». Утром 6 августа произошла попытка украинских войск прорваться на территорию Курской области, в которой было задействовано до 300 военнослужащих, 11 танков и приблизительно 20 боевых бронированных машин. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о 12 погибших среди мирных жителей из-за действий Киева. В ООН официально подтвердили смерть четырех гражданских лиц. В ходе интенсивных боевых столкновений вооруженные силы России уничтожили значительную часть военной техники противника. Армия РФ продолжает активные боевые операции в приграничных районах. Командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на данный момент продвижение ВСУ в Курской области полностью прекращено. Вся важная информация о боевых действия — в сюжете URA.RU.
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