Депутат Вихарев подключился к помощи жителям Курской области и военным

Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях.
«Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он.
Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы.
Волонтеры также собирают в Курскую область корма для животных
Фото: t.me/viharevofficial
Для бойцов в Курской области Алексей Вихарев закупил квадрокоптеры
Фото: t.me/viharevofficial
Квадрокоптеры отправили вместе с гуманитарной помощью
Фото: t.me/viharevofficial
Состав гуманитарной помощи собирался по запросам жителей Курской области
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Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях. «Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он. Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы.