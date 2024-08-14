Депутат Вихарев подключился к помощи жителям Курской области и военным

14 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Гуманитарная помощь от Алексея Вихарева ушла 14 августа в Курскую область Фото: t.me/viharevofficial новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях. «Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он. Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы. Волонтеры также собирают в Курскую область корма для животных Фото: t.me/viharevofficial Для бойцов в Курской области Алексей Вихарев закупил квадрокоптеры Фото: t.me/viharevofficial Квадрокоптеры отправили вместе с гуманитарной помощью Фото: t.me/viharevofficial Состав гуманитарной помощи собирался по запросам жителей Курской области Фото: t.me/viharevofficial Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях. «Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он. Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы.