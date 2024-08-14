Депутат Вихарев подключился к помощи жителям Курской области и военным

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Гуманитарная помощь от Алексея Вихарева ушла 14 августа в Курскую область
Гуманитарная помощь от Алексея Вихарева ушла 14 августа в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях.

«Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он.

Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы.

Волонтеры также собирают в Курскую область корма для животных
Волонтеры также собирают в Курскую область корма для животных
Фото:
Для бойцов в Курской области Алексей Вихарев закупил квадрокоптеры
Для бойцов в Курской области Алексей Вихарев закупил квадрокоптеры
Фото:
Квадрокоптеры отправили вместе с гуманитарной помощью
Квадрокоптеры отправили вместе с гуманитарной помощью
Фото:
Состав гуманитарной помощи собирался по запросам жителей Курской области
Состав гуманитарной помощи собирался по запросам жителей Курской области
Фото:

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Глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев подключился к помощи жителям Курской области, оказавшимся сейчас в центре атак ВСУ. Фуру с гуманитарной помощью и квадрокоптерами для бойцов, активно работающих в регионе, волонтерский центр депутата отправил 14 августа. Об этом Вихарев сообщил в соцсетях. «Фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим. Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы сейчас квадрокоптеры. Они нужны для работы военных в Курской области. Отправил сразу семь штук. Было на это потрачено около двух миллионов рублей», — рассказал он. Волонтерский центр депутата ведет сбор средств по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31. Работает пункт ежедневно. По словам Вихарева, жителям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атак ВСУ, сейчас особенно необходимы сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, взрослая и детская обувь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки, полотенца (махровые и банные), различная бытовая химия, канцтовары, корма для домашних животных, холодильники, бензогенераторы, газовые плиты, портативные зарядные устройства. Помочь пострадавшим могут все неравнодушные уральцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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