Geely начала продажи бизнес-седана Preface в России

15 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

В России бизнес-седана Preface будет стоить от трех миллионов рублей Фото: Ng Han Guan/AP/TASS Производитель автомобилей Geely объявил старт продаж на территории России флагманского бизнес-седана Preface. Он будет доступен в двух комплектациях, сообщили в офисе марки в РФ. «Модель доступна в двух комплектациях, первая стоит от трех миллионов рублей, вторая — от 3,22 млн рублей», — заявили в российском офисе бренда. Информацию передает « Коммерсант. Автопилот» . Geely Preface — седан, имеющий следующие габариты: длина 4825 миллиметров и колесная база 2800 миллиметров. Он построен на платформе CMA, разработанной совместно с компанией Volvo. Автомобиль оборудован турбированным двигателем объемом два литра, мощностью 200 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Этот двигатель уже известен на российском рынке благодаря моделям Monjaro, Tugella и Atlas. Разгон до 100 километров в час занимает у Geely Preface 7,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 километров. В Китае модель также доступна с 238-сильным двигателем и автоматической трансмиссией Aisin, но в России эта версия не представлена. Базовая версия Luxury включает в себя мультимедийную систему с экраном 13,2 дюйма, цифровую приборную панель 10,2 дюйма, зимний пакет, 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях и многое другое. Друга версия Flagship стоимостью 3,22 млн рублей предлагает 18-дюймовые черные диски, вентиляцию передних сидений, электрорегулировку переднего пассажирского кресла в четырех направлениях, аудиосистему с 12 динамиками и расширенный набор систем безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель автомобилей Geely объявил старт продаж на территории России флагманского бизнес-седана Preface. Он будет доступен в двух комплектациях, сообщили в офисе марки в РФ. «Модель доступна в двух комплектациях, первая стоит от трех миллионов рублей, вторая — от 3,22 млн рублей», — заявили в российском офисе бренда. Информацию передает «Коммерсант. Автопилот». Geely Preface — седан, имеющий следующие габариты: длина 4825 миллиметров и колесная база 2800 миллиметров. Он построен на платформе CMA, разработанной совместно с компанией Volvo. Автомобиль оборудован турбированным двигателем объемом два литра, мощностью 200 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Этот двигатель уже известен на российском рынке благодаря моделям Monjaro, Tugella и Atlas. Разгон до 100 километров в час занимает у Geely Preface 7,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 километров. В Китае модель также доступна с 238-сильным двигателем и автоматической трансмиссией Aisin, но в России эта версия не представлена. Базовая версия Luxury включает в себя мультимедийную систему с экраном 13,2 дюйма, цифровую приборную панель 10,2 дюйма, зимний пакет, 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях и многое другое. Друга версия Flagship стоимостью 3,22 млн рублей предлагает 18-дюймовые черные диски, вентиляцию передних сидений, электрорегулировку переднего пассажирского кресла в четырех направлениях, аудиосистему с 12 динамиками и расширенный набор систем безопасности.