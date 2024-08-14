В ХМАО исполнитель опасных трюков выпал из окна 5 этажа

В Мегионе (ХМАО) из окна пятого этажа дома выпал 16-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. В феврале молодой человек уже совершал опасный трюк, прыгая в сугроб с высоты для записи ролика в социальные сети, о происшествии URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В полицию поступило сообщение из ЕДДС о том, что с пятого этажа, запутанный в простынях, вывалился парень. Парню полных 16 лет, пока причина поступка не ясна», — сообщил источник. В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Молодой человек госпитализирован и находится в реанимации, допросить его и выяснить причину инцидента полиция пока что не может. После февральского трюка, молодой человек был поставлен на профилактический учет, но, судя по всему, тяга к экстриму у него не прошла.
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