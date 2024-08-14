14 августа 2024

В ХМАО исполнитель опасных трюков выпал из окна 5 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подросток выпал из окна пятого этажа
В ХМАО подросток выпал из окна пятого этажа Фото:

В Мегионе (ХМАО) из окна пятого этажа дома выпал 16-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. В феврале молодой человек уже совершал опасный трюк, прыгая в сугроб с высоты для записи ролика в социальные сети, о происшествии URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В полицию поступило сообщение из ЕДДС о том, что с пятого этажа, запутанный в простынях, вывалился парень. Парню полных 16 лет, пока причина поступка не ясна», — сообщил источник. В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Молодой человек госпитализирован и находится в реанимации, допросить его и выяснить причину инцидента полиция пока что не может. После февральского трюка, молодой человек был поставлен на профилактический учет, но, судя по всему, тяга к экстриму у него не прошла.

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В Мегионе (ХМАО) из окна пятого этажа дома выпал 16-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. В феврале молодой человек уже совершал опасный трюк, прыгая в сугроб с высоты для записи ролика в социальные сети, о происшествии URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В полицию поступило сообщение из ЕДДС о том, что с пятого этажа, запутанный в простынях, вывалился парень. Парню полных 16 лет, пока причина поступка не ясна», — сообщил источник. В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Молодой человек госпитализирован и находится в реанимации, допросить его и выяснить причину инцидента полиция пока что не может. После февральского трюка, молодой человек был поставлен на профилактический учет, но, судя по всему, тяга к экстриму у него не прошла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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