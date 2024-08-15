15 августа 2024

Челябинский завод выплатил по облигациям 250 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод из Южноуральская погасил второй за год выпуск облигаций
Завод из Южноуральская погасил второй за год выпуск облигаций Фото:

Южноуральский арматурно-изоляторный завод (Челябинская область) погасил облигации на Мосбирже на 250 миллионов рублей. Как следует из заявления пресс-службы торговой площадки, выплаты произведены в связи с истечением срока обращения ценных бумаг.

«Председателем правления Мосбиржи принято решение исключить биржевые облигации АО „Южноуральский арматурно-изоляторный завод“. Основание принятия решения: погашение выпуска ценных бумаг», — отмечено в документе биржевой площадки.

По данным брокеров, в обращении находился весь заявленный объем. Номинал бумаги составлял одну тысячу рублей. Облигации выпущена в августе 2019 года. «Финам» тогда сообщал, что целью выпуска являлось направление средств на реализацию инвестиционной программы. Купонный доход был определен в 10% годовых. В январе завод уже погасил более ранний выпуск. Его объем также составлял 250 млн рублей.

На площадке предприятия ведутся стекольное, фарфоровое, кузнечнопрессовое и литейное производства. Завод является основой Южноуральского индустриального парка.

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Южноуральский арматурно-изоляторный завод (Челябинская область) погасил облигации на Мосбирже на 250 миллионов рублей. Как следует из заявления пресс-службы торговой площадки, выплаты произведены в связи с истечением срока обращения ценных бумаг. «Председателем правления Мосбиржи принято решение исключить биржевые облигации АО „Южноуральский арматурно-изоляторный завод“. Основание принятия решения: погашение выпуска ценных бумаг», — отмечено в документе биржевой площадки. По данным брокеров, в обращении находился весь заявленный объем. Номинал бумаги составлял одну тысячу рублей. Облигации выпущена в августе 2019 года. «Финам» тогда сообщал, что целью выпуска являлось направление средств на реализацию инвестиционной программы. Купонный доход был определен в 10% годовых. В январе завод уже погасил более ранний выпуск. Его объем также составлял 250 млн рублей. На площадке предприятия ведутся стекольное, фарфоровое, кузнечнопрессовое и литейное производства. Завод является основой Южноуральского индустриального парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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