Челябинский завод выплатил по облигациям 250 миллионов рублей

Южноуральский арматурно-изоляторный завод (Челябинская область) погасил облигации на Мосбирже на 250 миллионов рублей. Как следует из заявления пресс-службы торговой площадки, выплаты произведены в связи с истечением срока обращения ценных бумаг.
«Председателем правления Мосбиржи принято решение исключить биржевые облигации АО „Южноуральский арматурно-изоляторный завод“. Основание принятия решения: погашение выпуска ценных бумаг», — отмечено в документе биржевой площадки.
По данным брокеров, в обращении находился весь заявленный объем. Номинал бумаги составлял одну тысячу рублей. Облигации выпущена в августе 2019 года. «Финам» тогда сообщал, что целью выпуска являлось направление средств на реализацию инвестиционной программы. Купонный доход был определен в 10% годовых. В январе завод уже погасил более ранний выпуск. Его объем также составлял 250 млн рублей.
На площадке предприятия ведутся стекольное, фарфоровое, кузнечнопрессовое и литейное производства. Завод является основой Южноуральского индустриального парка.
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