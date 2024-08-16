В Мотовилихе из-за дождя затопило улицу
В Мотовилихинском районе Перми почти после каждого дождя в лужах тонут автомобили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Фактически каждый раз, когда идет дождь на улице Аркадия Гайдара, 7 появляется огромная лужа, где глохнут машины. К домам не могут подъехать как такси, так и местные жители на личных авто», говорится в сообщении.
Ранее в Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». В торговом центре водой залило первый этаж.
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