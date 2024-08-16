В Перми после дождя машины тонут в огромных лужах. Видео

17 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Мотовилихе из-за дождя затопило улицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми почти после каждого дождя в лужах тонут автомобили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Фактически каждый раз, когда идет дождь на улице Аркадия Гайдара, 7 появляется огромная лужа, где глохнут машины. К домам не могут подъехать как такси, так и местные жители на личных авто», говорится в сообщении. Ранее в Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». В торговом центре водой залило первый этаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мотовилихинском районе Перми почти после каждого дождя в лужах тонут автомобили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Фактически каждый раз, когда идет дождь на улице Аркадия Гайдара, 7 появляется огромная лужа, где глохнут машины. К домам не могут подъехать как такси, так и местные жители на личных авто», говорится в сообщении. Ранее в Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». В торговом центре водой залило первый этаж.