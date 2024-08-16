16 августа 2024

В Перми после дождя машины тонут в огромных лужах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лужа, автомобиль, машина, последствие ливня
В Мотовилихе из-за дождя затопило улицу Фото:

В Мотовилихинском районе Перми почти после каждого дождя в лужах тонут автомобили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Фактически каждый раз, когда идет дождь на улице Аркадия Гайдара, 7 появляется огромная лужа, где глохнут машины. К домам не могут подъехать как такси, так и местные жители на личных авто», говорится в сообщении.

Ранее в Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». В торговом центре водой залило первый этаж.

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В Мотовилихинском районе Перми почти после каждого дождя в лужах тонут автомобили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Фактически каждый раз, когда идет дождь на улице Аркадия Гайдара, 7 появляется огромная лужа, где глохнут машины. К домам не могут подъехать как такси, так и местные жители на личных авто», говорится в сообщении. Ранее в Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». В торговом центре водой залило первый этаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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