02 августа 2024

В Перми во время ливня затопило автобусы и ТЦ. Видео

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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
Ливни с громом и молниями обрушились на Пермь Фото:

В Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Потоп в торговом центре „IMall Эспланада“. Затопило первый этаж», — рассказывают пермяки telegram-каналу «Пермское чтиво». Видео последствий ливня предоставили каналу местные жители.

Ранее в Перми прошел сильный дождь с громом и молниями. Многие улицы затопило, так как ливневые канализации не справились с таким количеством осадков, рассказывали очевидцы.

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В Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». Об этом местные жители сообщают в соцсетях. «Потоп в торговом центре „IMall Эспланада“. Затопило первый этаж», — рассказывают пермяки telegram-каналу «Пермское чтиво». Видео последствий ливня предоставили каналу местные жители. Ранее в Перми прошел сильный дождь с громом и молниями. Многие улицы затопило, так как ливневые канализации не справились с таким количеством осадков, рассказывали очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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