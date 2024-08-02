Ливни с громом и молниями обрушились на Пермь
В Перми во время ливня оказались затоплены дороги, автобусы и ТЦ «IMall Эспланада». Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
«Потоп в торговом центре „IMall Эспланада“. Затопило первый этаж», — рассказывают пермяки telegram-каналу «Пермское чтиво». Видео последствий ливня предоставили каналу местные жители.
Ранее в Перми прошел сильный дождь с громом и молниями. Многие улицы затопило, так как ливневые канализации не справились с таким количеством осадков, рассказывали очевидцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!