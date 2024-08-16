В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы

17 августа 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

В мэрии обещают высадить новые липы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы в рамках работы по замене усыхающих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В настоящее время, на основании разрешения Управления экологии и природопользования, проводится снос сухостойных лип. Взамен усыхающих лип будут высажены новые деревья», — отмечает пресс-служба. На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере «Алое поле». В администрации отмечают, что работа по планомерной замене деревьев началась еще в прошлом году, когда на проспекте Ленина была высажена новая липовая аллея. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы в рамках работы по замене усыхающих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В настоящее время, на основании разрешения Управления экологии и природопользования, проводится снос сухостойных лип. Взамен усыхающих лип будут высажены новые деревья», — отмечает пресс-служба. На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере «Алое поле». В администрации отмечают, что работа по планомерной замене деревьев началась еще в прошлом году, когда на проспекте Ленина была высажена новая липовая аллея.