В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы в рамках работы по замене усыхающих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В настоящее время, на основании разрешения Управления экологии и природопользования, проводится снос сухостойных лип. Взамен усыхающих лип будут высажены новые деревья», — отмечает пресс-служба.
На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере «Алое поле». В администрации отмечают, что работа по планомерной замене деревьев началась еще в прошлом году, когда на проспекте Ленина была высажена новая липовая аллея.
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