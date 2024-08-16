16 августа 2024

В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, лето, древесина, пень, пенек, вырубка леса, вырубка деревьев
В мэрии обещают высадить новые липы Фото:

В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы в рамках работы по замене усыхающих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время, на основании разрешения Управления экологии и природопользования, проводится снос сухостойных лип. Взамен усыхающих лип будут высажены новые деревья», — отмечает пресс-служба.

На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере «Алое поле». В администрации отмечают, что работа по планомерной замене деревьев началась еще в прошлом году, когда на проспекте Ленина была высажена новая липовая аллея.

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В Челябинске на проспекте Ленина вырубают старые липы в рамках работы по замене усыхающих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В настоящее время, на основании разрешения Управления экологии и природопользования, проводится снос сухостойных лип. Взамен усыхающих лип будут высажены новые деревья», — отмечает пресс-служба. На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере «Алое поле». В администрации отмечают, что работа по планомерной замене деревьев началась еще в прошлом году, когда на проспекте Ленина была высажена новая липовая аллея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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